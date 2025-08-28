La historia de la Tierra: un nuevo estudio revela cómo pasó de ser un planeta inhabitable a uno lleno de vida

Un equipo internacional de investigadores ha revelado cómo la atmósfera terrestre pasó de ser pobre en oxígeno a estar enriquecida con este gas a lo largo de aproximadamente 2.000 millones de años.

Los científicos reconstruyeron el aumento del oxígeno atmosférico y su interacción dinámica con los océanos mediante el análisis de registros isotópicos de oxígeno de alta resolución conservados en antiguos minerales de sulfato, según un comunicado difundido el jueves por la Universidad de Australia Occidental (UWA).

El estudio identificó tres episodios clave de aumento del oxígeno atmosférico durante las eras Paleoproterozoica (hace entre 2.500 y 1.600 millones de años), Neoproterozoica (entre 1.000 y 538,8 millones de años) y Paleozoica (de 538,8 a 252 millones de años). Estos eventos culminaron en niveles estables de oxígeno, comparables a los actuales, hace aproximadamente 410 millones de años.

Nuevo estudio esclarece la relación entre el oxígeno atmosférico y la evolución de la vida. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“El aumento del oxígeno en la atmósfera terrestre fue fundamental para el surgimiento de la vida compleja que respira oxígeno, la habitabilidad del planeta y la formación de importantes recursos naturales”, señaló Matthew Dodd, de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UWA.

La investigación, liderada por la Universidad Tecnológica de Chengdu (China) en colaboración con la UWA, fue publicada en la revista Nature. Según informó la agencia Xinhua, el estudio demuestra que, tras el incremento del oxígeno en el Neoproterozoico, los océanos —hasta entonces en gran medida anóxicos— experimentaron pulsos periódicos de oxidación.

Estos eventos desencadenaron cambios sincronizados en los isótopos de carbono, azufre y oxígeno durante cientos de millones de años, lo que sugiere que el aumento del oxígeno atmosférico provocó repetidamente episodios transitorios de oxidación en los océanos.

Publican en Nature cómo el oxígeno transformó la atmósfera y los océanos del planeta. | Foto: Getty Images

“Estos hallazgos ofrecen un marco ambiental clave para comprender el origen y la evolución de la vida en la Tierra, así como los procesos relacionados con la formación de depósitos minerales y recursos petrolíferos”, concluyó Dodd.