Alerta por el asteroide “Dios del caos”: ¿qué tan peligroso será su paso cerca de la Tierra?

El asteroide 99942 Apophis ha llamado la atención de la comunidad científica por un fenómeno que ocurrirá en los próximos años y que pocos eventos espaciales pueden igualar. Conocido como el “Dios del caos”, este objeto destaca no solo por su tamaño, sino también por la cercanía con la que pasará junto a la Tierra.

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Con un diámetro aproximado de 375 metros, el asteroide 99942 Apophis supera en tamaño a la Torre Eiffel, que alcanza cerca de 330 metros de altura. Esta dimensión lo ubica entre los objetos más relevantes dentro del grupo de asteroides cercanos a la Tierra, motivo por el cual ha sido objeto de numerosos estudios científicos.

El momento clave está previsto para el 13 de abril de 2029, cuando el asteroide realizará un sobrevuelo cercano al planeta. En ese punto, se ubicará a aproximadamente 32.000 kilómetros de distancia, una cifra llamativa si se tiene en cuenta que es menor a la órbita de varios satélites artificiales que rodean la Tierra.

El asteroide ha sido ampliamente estudiado por expertos. Foto: Getty Images

Este tipo de aproximaciones son poco frecuentes en términos astronómicos. La NASA señaló que encuentros de esta magnitud suelen ocurrir solo cada varios miles de años, por lo que es poco probable que un evento similar haya sido registrado en la historia documentada de la humanidad.

“Sin duda, esta es la primera vez que sucede cuando los seres humanos han tenido la tecnología para observarlo”, agregó la agencia espacial, destacando la importancia de este momento histórico para la comunidad científica.

Este tipo de aproximaciones son poco frecuentes en términos astronómicos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Parte de la expectativa que genera su paso radica en la posibilidad de observarlo sin necesidad de telescopios u otros equipos especializados. Según la NASA, si las condiciones climáticas son favorables, habitantes del hemisferio oriental podrían ver su recorrido directamente en el cielo nocturno.

¿El asteroide 99942 Apophis representa algún peligro para la Tierra?

A pesar de la gran atención que ha generado el asteroide desde su descubrimiento en 2004, los análisis más recientes han descartado cualquier riesgo para la Tierra. En sus primeras evaluaciones, se contempló la posibilidad de un impacto en años como 2029, 2036 o incluso 2068, lo que encendió las alarmas a nivel global.

Su tamaño es comparable a un campo de fútbol americano o a la altura de la Torre Eiffel. Foto: Getty Images

En ese contexto, el objeto llegó a ubicarse en el nivel 4 de la Escala de Turín, utilizada para medir amenazas potenciales provenientes del espacio. Sin embargo, nuevas observaciones realizadas en 2021 permitieron a los científicos eliminar por completo cualquier escenario de colisión durante al menos los próximos 100 años.

Aunque actualmente sigue siendo catalogado como “potencialmente peligroso”, esta clasificación no implica un peligro real, sino que responde a factores como su tamaño y la cercanía relativa de su órbita con respecto al planeta.

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Lejos de generar preocupación, el paso de este asteroide será aprovechado por la comunidad científica como una oportunidad única de estudio. La NASA señaló que este evento permitirá obtener información valiosa sobre la composición y comportamiento de este tipo de cuerpos celestes cercanos a la Tierra.