La Nasa advierte sobre el “Triángulo de las Bermudas” en el espacio: podría afectar futuras misiones espaciales

Los científicos han manifestado su creciente preocupación por el impacto de un fenómeno en las futuras misiones espaciales, especialmente porque su intensidad parece ir en aumento con el paso del tiempo.

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Aunque muchos comparan la situación con el misterio del “Triángulo de las Bermudas”, famoso por las desapariciones inexplicables en el océano Atlántico, en este caso se trataría de un evento respaldado por evidencia científica.

La Nasa ha comparado este fenómeno con el famoso “Triángulo de las Bermudas”, aunque en realidad los científicos utilizan un término mucho más preciso para describirlo: la Anomalía del Atlántico Sur.

El “Triángulo de las Bermudas” es famoso por las desapariciones inexplicables en el océano Atlántico. Foto: Getty Images

Esta región del espacio, ubicada sobre parte de Sudamérica y el Atlántico, es conocida por generar fallas frecuentes en satélites, que pueden ir desde errores en los sistemas hasta la pérdida total de funcionamiento.

De acuerdo con los expertos, la causa principal está en una debilidad inusual del campo magnético terrestre en esa zona. Este escudo natural, que normalmente protege al planeta de la radiación cósmica, es menos efectivo allí, permitiendo que partículas de alta energía provenientes del Sol y del espacio profundo impacten con mayor intensidad los dispositivos en órbita, afectando su rendimiento y seguridad.

Esta anomalía estaría comprometiendo el funcionamiento de satélites y telescopios. Foto: Getty Images

Como consecuencia, numerosos expertos han empezado a catalogar esta región como una auténtica “zona de riesgo”, especialmente para la tecnología espacial, según lo reseñado por Computer Hoy.

No solo compromete el funcionamiento de satélites y telescopios, sino que incluso la Estación Espacial Internacional habría experimentado efectos al atravesar este sector. La exposición constante a estas condiciones convierte cada paso por esa área en un momento crítico para los sistemas en órbita.

A diferencia del enigmático Triángulo de las Bermudas, la Anomalía del Atlántico Sur presenta una evolución preocupante. Foto: Unsplash spacex

Entre los problemas más comunes se encuentran fallas eléctricas repentinas, errores en la transmisión de datos y averías inesperadas en los equipos. Estos incidentes, conocidos como bit flips, pueden alterar el funcionamiento normal de los dispositivos.

Aunque algunos son leves, otros pueden generar consecuencias más serias, y en el entorno espacial cualquier error, por pequeño que parezca, puede escalar rápidamente y poner en riesgo misiones completas.

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A diferencia del enigmático Triángulo de las Bermudas, la Anomalía del Atlántico Sur presenta una evolución preocupante: no solo continúa expandiéndose, sino que además muestra señales de fragmentarse en dos zonas distintas.

Este comportamiento ha encendido las alertas en la Nasa, ya que evidencia un fenómeno dinámico cuyo alcance y efectos aún no han sido comprendidos por completo

Además, representaría un desafío adicional para las futuras misiones espaciales, como Artemis III, que deberán planificar sus trayectorias para evitar esta región.