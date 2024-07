La letra que debe estar en todas sus contraseñas para que los delincuentes no le hackeen las cuentas bancarias

Sin embargo, a pesar de tomar esta medida de seguridad, los usuarios a menudo enfrentan la frustrante situación del hackeo de sus dispositivos o cuentas bancarias. Esto ocurre principalmente porque las contraseñas establecidas no son lo suficientemente fuertes para protegerse adecuadamente. Los ciberdelincuentes utilizan diversas técnicas y estrategias para descifrarlas.

Sin embargo, según los expertos, la creación de una contraseña segura no siempre se trata de incluir números, símbolos o caracteres especiales. A menudo, el secreto reside en una única letra.

El portal web Xataka destaca que, aunque no existe una contraseña completamente indescifrable ni un método infalible para evitar los ciberataques, hay algunos trucos que pueden aumentar la seguridad al crear una nueva contraseña, como incluir la letra “ñ”.

Esta letra forma parte del vocabulario español y su incorporación en las contraseñas puede hacerlas más seguras. Según un experto en ciberseguridad mencionado en un pódcast disponible en la cuenta de TikTok @inedito.podcast, utilizar la letra “ñ” puede fortalecer la seguridad de las claves. No obstante, es importante tener cuidado, ya que no es aplicable en todas las situaciones.

Al crear una credencial de acceso, es fundamental no pasar por alto aspectos básicos como el uso de caracteres especiales, números, letras mayúsculas y minúsculas. Además, es importante no repetir las contraseñas para diferentes servicios y dispositivos. Aunque puede resultar difícil recordar todas las claves, existen gestores de contraseñas que simplifican los procesos de inicio de sesión.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos servicios no permiten utilizar la letra “ñ” al crear una contraseña, especialmente los servicios extranjeros que no reconocen esta letra. Además, utilizar la “ñ” no garantiza la invulnerabilidad de la contraseña, pero sí la hace más compleja de descifrar. Por lo tanto, es crucial gestionar las contraseñas con cuidado y considerar otras medidas de seguridad.