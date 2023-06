La nueva tecnología interactiva que grandes artistas están implementando en sus shows

Una nueva tecnología interactiva para eventos especiales está marcando tendencia en los últimos tiempos. Por medio de esta el público no solo está disfrutando del show, sino que está siendo parte de él.

Las Xylobands son pulseras que cuentan con 360 grados de luz visible, con una banda extendida que añade aún más luz, visible en todas las direcciones. Esta innovadora tecnología cuenta con baterías de alta potencia y LED.

Xylobands, la nueva tecnología para los eventos. - Foto: Getty Images

Artistas como Taylor Swift o Coldplay son algunos de los que están implementando esta nueva tecnología en sus presentaciones, la cual es un auténtico espectáculo de luces.

Gracias a estas Xylobands que los asistentes reciben a la entrada y llevan durante todo el evento, hacen que el show sea visualmente más atractivo. Como si fuera poco, estas pulseras pueden sincronizarse con la música o crear formas y movimientos, como se pudo presenciar en el más recientemente concierto de la cantante estadounidense, ‘The Eras Tour’.

A primera vista, estas pulseras de plástico suelen dar una impresión de ser un dispositivo sencillo, que cuenta con unas simples luces LED y una pila de botón para que estas funcionen. Sin embargo, las Xylobands y otras marcas similares, tienen otros componentes que hacen que puedan sincronizarse entre sí.

Es importante resaltar que su funcionamiento es algo más complejo que la activación a través del contacto con la pila.

En ese orden, si simplemente funcionaran gracias a una pila, la pulsera podría emitir solo una luz continua o, como mucho, una secuencia de luces. Es decir, ninguna pulsera de estas estaría sincronizada con la música.

Para que esta función se pueda llevar a cabo, las pulseras cuentan con un receptor de radiofrecuencia o de infrarrojos, que se encarga de recibir las señales de un trasmisor que normalmente controlan los organizadores del espectáculo.

Pulseras LED, nueva tecnología para eventos. - Foto: Foto tomada de https://www.pixmob.com/ fabricante de las pulseras

Otros artistas como The Weeknd, Lady Gaga o Bad Bunny, también están usando esta tecnología en sus conciertos.

Una de las empresas referentes en este tipo de artículo, es PixMob y el modelo más popular de la marca es la LED Wristband X3. Esta también funciona mediante infrarrojos; tecnología similar a la radiofrecuencia. No obstante cuenta con algunas desventajas como que su alcance es menor y puede no tener una sincronización tan precisa como las que hacen uso de la radiofrecuencia.

Por su parte, Vincent Leclerc, CTO de PixMob, asegura que para que las pulseras con infrarrojos funcionen correctamente “se instalan transmisores de señales por todo el recinto. Mediante un dispositivo, se envían los comandos de luces a esos transmisores, que a su vez los convierten en señales de luz infrarroja para que las pulseras puedan recibirlo”.

Adicionalmente, esto se realiza a través de un programa propio llamado Moving Head, que permite incluso escoger pulsera por pulsera el efecto de luz que se desea crear.

Por este motivo, en los conciertos de Taylor Swift, sus asistentes pueden ver la forma de una serpiente moviéndose cuando canta ‘Look What You Made Me Do’, o corazones de luces mientras interpreta ‘Lover’.

Nueva tecnología interactiva para eventos. - Foto: Tomadas de https://www.pixmob.com/ que es el fabricante de las pulseras

Pulseras que Coldplay usa en los conciertos

Claramente, PixMob no es la única compañía que cuenta con este tipo de pulseras inteligentes. Por ejemplo, Coldplay utiliza, RB Concepts Ltd, propiedad de la marca Xylobands, es otra gran empresa.

En este caso, sus pulseras funcionan de manera similar a las de PixMob. A través de un receptor de radiofrecuencia que recibe las señales de un trasmisor y alcanza una distancia de entre 400 y 800 metros. Es decir, suficiente para alcanzar un estadio completo.

De esta manera, el equipo de operarios del concierto de Coldplay diseña los comandos de luces y es por medio de ese transmisor que los envía por radio a las pulseras inteligentes, las cuales interpretan el comando de forma exacta.