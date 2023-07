La solución para cuando no suena el tono de llamada en su teléfono Android

Esta situación puede resultar frustrante para los usuarios, ya que no se siente el ringtone, por ende no se puede contestar la llamada.

Los celulares son hoy por hoy herramientas prácticamente indispensables para el ser humano. De hecho, gracias a los avances tecnológicos, sus funciones y capacidades son cada vez mayores, acercando un amplio listado de posibilidades a las manos de los usuarios.

Existen aplicaciones que brindan la posibilidad de realizar y recibir llamadas o videollamadas, pero en ciertas ocasiones pueden presentar fallas, debido a la velocidad del internet, por tal motivo muchos usuarios prefieren la vía tradicional, es decir, las llamadas telefónicas.

No obstante, el problema puede presentarse cuando el tono llamada no suena en los dispositivos Android, algo que también puede resultar frustrante para los usuarios, ya que no se siente el ringtone, por ende no se puede contestar la llamada.

Por tal motivo, muchos se preguntan si existe una solución y, la respuesta es sí, debido a que existe una serie de trucos y recomendaciones que pueden resultar efectivas.

Cabe mencionar, que las llamadas entrantes son aquellas llamadas telefónicas que se reciben, es decir, que aparecen cuando personas cercanas intentan comunicarse con la persona.

Soluciones para cuando no suena el tono de llamada

Activar notificaciones de la aplicación llamadas

Pasos:

Ingresar a la ‘Configuración’ del dispositivo móvil.

Acto seguido, presionar en ‘Aplicaciones’ y posteriormente en ‘Administrar aplicaciones’.

Luego, seleccionar en ‘Ajustes de llamada’.

En este apartado, asegurarse que el interruptor Permitir sonidos notificación / alarma en llamadas’ esté activada.

Cambiar el tono de llamada

Existe la posibilidad de que el tono de llamada predeterminado del smartphone tenga una introducción silenciosa muy larga, razón por la cual no es posible escuchar las llamadas que se reciben.

Pasos:

Ingresar a la ‘Configuración’ del dispositivo móvil.

Oprimir en el apartado ‘Sonidos y vibración’.

Luego, en ‘Tono de llamada’.

Seleccionar el más ruidoso.

Desactivar el modo no molestar

Este modo silencia todas las notificaciones que emiten sonidos, incluso los mensajes de texto. En ese sentido, se recomienda desactivarla desde el centro de control deslizando hacia abajo el panel de notificaciones. Los usuarios deben presionar sobre el icono en forma de luna.

¿Cómo bloquear un número de celular para que no lo llamen de forma seguida?

Cuando se recibe una llamada de un número telefónico desconocido, la mayoría de veces se suele ignorar, colgar, colocar el dispositivo móvil en silencio, entre otras soluciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de seguir recibiendo llamadas del mismo número, razón por la cual se recomienda bloquearlos. Es importante mencionar que no será necesario instalar aplicaciones externas en el sistema operativo del celular para lograrlo.

Ahora bien, para bloquear las llamadas de números desconocidos en dispositivos Android, los usuarios deben dirigirse a la aplicación de llamadas. Posteriormente, ubicarse sobre los tres puntos de la parte superior derecha y seleccionar la opción de ‘Ajustes’. Una vez ahí, buscar y seleccionar el apartado ‘Bloquear números’. Elegir el número que se desea bloquear.

Para bloquear algún contacto, el procedimiento es mucho más largo; pero también se lleva a cabo desde la aplicación de llamadas. Para lograrlo, los usuarios se deben dirigir a los contactos y seleccionar el que se desea bloquear. Se desplegarán cuatro iconos, entre ellos el de ‘Información’. En esta opción, buscar el botón ‘Más’ y pulsar sobre ‘Bloquear contacto’.

En cuanto a los dispositivos con iOS el proceso es mucho más rápido. Dirigirse a la ‘Configuración’ del iPhone, buscar la opción ‘Teléfono’ y posteriormente seleccionar el apartado ‘Contactos bloqueados’. Acto seguido, los usuarios podrán seleccionar el contacto que se quiere bloquear. Entre las opciones adicionales, pulsar sobre el ‘Teléfono’, donde aparece el apartado ‘Silenciar desconocidos’.

Por otra parte, se puede llegar a presentar que el dispositivo móvil puede quedarse sin batería o presentar fallas en la señal, razón por la cual puede resultar difícil rastrear el aparato tecnológico, generando preocupación en personas cercanas, ya que, no entran llamadas o mensajes en WhatsApp u otra aplicación del celular.

Sin embargo, existe un método para localizar a una persona con solamente tener o conocer el número de celular. Para lograrlo, se necesita la aplicación Google Find My Service, la cual accede a la cuenta de Google vinculada al dispositivo móvil. Luego, será necesario ingresar al perfil y, posteriormente, ubicar y seleccionar el apartado ‘Encontrar mi dispositivo’.