Suscribirse

Tecnología

Las 3 formas rápidas para conectar su celular a una red de internet wifi sin saber la contraseña

Cuando la contraseña es un misterio, tres atajos simplifican la conexión a la red.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

12 de septiembre de 2025, 10:31 p. m.
Con sólo escanear el QR, recibir la red de otro celular o pulsar el WPS, un dispositivo puede conectarse sin clave.
La solución para no quedarse sin internet: tres formas rápidas permiten enlazar un celular al WiFi sin contraseña. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

¿Alguna vez le ha pasado que necesita conectarse al internet wifi de una casa, pero nadie sabe cuál es la contraseña? Esto es un problema común: llega donde un amigo, está en la oficina o en casa de un familiar y todos se quedan pensando “¿cuál será la clave?”.

Hoy en día no tiene que quedarse sin internet wifi por este problema, su celular y los equipos modernos tienen funciones muy útiles de conectividad que casi nadie conoce, pero que hacen todo mucho más fácil.

Existen 3 formas rápidas para poder conectarse al wifi sin tener que adivinar ni escribir ninguna contraseña complicada.

Busque el código QR del Router

Usualmente, está al girar el router y verá una etiqueta pegada (no son tan comunes), ahí aparecen muchos números y letras, pero lo que interesa es un cuadrito con puntitos negros, ese es un código QR.

El acceso rápido al WiFi puede lograrse escaneando el QR del equipo, un método práctico que evita recordar claves extensas y complejas.
Con solo apuntar la cámara al código QR del router, el dispositivo reconoce la red y ofrece la opción de enlazarse de inmediato. | Foto: Getty Images

Una vez lo encuentre solo deberá abrir la cámara del celular y apuntarle a ese cuadrito, ya con ello el teléfono solo va a preguntar si quiere conectarse. Le da sí y el celular comenzará a conectarse a la red solo.

Conéctese con ayuda de otro celular

¿Hay alguien ahí que ya tiene wifi en su celular? Perfecto, puede decirle que desde el celular conectado al wifi que vaya a la configuración de wifi, que presione sobre la red donde está conectado y que busque donde dice “Compartir” o un símbolo de QR.

Le va a aparecer otro cuadrito en su pantalla, allí deberá que apuntar su cámara y automáticamente se va a conectar a la misma red que él.

El botón mágico del Router

Si mira bien el router, va a ver un botón pequeñito que dice “WPS” (a veces solo tiene un símbolo), este botoncito es como un acceso directo para conectarse sin contraseña.

Mediante WPS, un router y un celular establecen una conexión segura en segundos al pulsar un botón físico o activar la opción desde el menú del dispositivo.
El botón WPS del router permite conectar un dispositivo al WiFi sin introducir la contraseña, facilitando el enlace rápido entre equipos. | Foto: Getty Images

Esto es lo que tienes que hacer:

  1. En su celular, active el wifi y busque la red
  2. Cuando le pida la contraseña, busque donde diga “WPS” y presiónelo
  3. Inmediatamente, vaya al router y presione ese botoncito
  4. Espere unos segundos y ya estará conectado

Es como si los dos aparatos se dieran la mano y se pusieran de acuerdo para conectarse solos.

Contexto: Si tiene mal rendimiento y baja cobertura del router, haga este sencillo cambio para tener internet más rápido y sin fallas

¿Para qué sirve esto?

Con estos tres trucos ya no tiene que:

  • Andar preguntando la contraseña a todo el mundo
  • Escribir códigos largos y complicados
  • Quedarse sin internet cuando más lo necesita

Todo es rápido, fácil y funciona con cualquier celular moderno. La próxima vez que necesite internet wifi, ya sabe qué hacer.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El plan que busca resolver el futuro migratorio de miles de venezolanos en EE. UU.

2. Esta es la alocución del presidente Gustavo Petro sobre la Nueva EPS

3. Canal y hora exacta para ver en vivo el nuevo partido del Real Madrid por LaLiga

4. Ojo dónde compra la lotería: operativo ‘El Dorado’ realizó capturas a red de chance ilegal en Bogotá

5. Andrea Serna confesó por qué mantiene su vida personal privada y los comentarios que ha recibido: “Simplemente eres así”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

RedesconectividadWiFiinternetCelular

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.