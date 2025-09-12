Las 3 formas rápidas para conectar su celular a una red de internet wifi sin saber la contraseña

¿Alguna vez le ha pasado que necesita conectarse al internet wifi de una casa, pero nadie sabe cuál es la contraseña? Esto es un problema común: llega donde un amigo, está en la oficina o en casa de un familiar y todos se quedan pensando “¿cuál será la clave?”.

Hoy en día no tiene que quedarse sin internet wifi por este problema, su celular y los equipos modernos tienen funciones muy útiles de conectividad que casi nadie conoce, pero que hacen todo mucho más fácil.

Existen 3 formas rápidas para poder conectarse al wifi sin tener que adivinar ni escribir ninguna contraseña complicada.

Busque el código QR del Router

Usualmente, está al girar el router y verá una etiqueta pegada (no son tan comunes), ahí aparecen muchos números y letras, pero lo que interesa es un cuadrito con puntitos negros, ese es un código QR.

Con solo apuntar la cámara al código QR del router, el dispositivo reconoce la red y ofrece la opción de enlazarse de inmediato. | Foto: Getty Images

Una vez lo encuentre solo deberá abrir la cámara del celular y apuntarle a ese cuadrito, ya con ello el teléfono solo va a preguntar si quiere conectarse. Le da sí y el celular comenzará a conectarse a la red solo.

Conéctese con ayuda de otro celular

¿Hay alguien ahí que ya tiene wifi en su celular? Perfecto, puede decirle que desde el celular conectado al wifi que vaya a la configuración de wifi, que presione sobre la red donde está conectado y que busque donde dice “Compartir” o un símbolo de QR.

Le va a aparecer otro cuadrito en su pantalla, allí deberá que apuntar su cámara y automáticamente se va a conectar a la misma red que él.

El botón mágico del Router

Si mira bien el router, va a ver un botón pequeñito que dice “WPS” (a veces solo tiene un símbolo), este botoncito es como un acceso directo para conectarse sin contraseña.

El botón WPS del router permite conectar un dispositivo al WiFi sin introducir la contraseña, facilitando el enlace rápido entre equipos. | Foto: Getty Images

Esto es lo que tienes que hacer:

En su celular, active el wifi y busque la red Cuando le pida la contraseña, busque donde diga “WPS” y presiónelo Inmediatamente, vaya al router y presione ese botoncito Espere unos segundos y ya estará conectado

Es como si los dos aparatos se dieran la mano y se pusieran de acuerdo para conectarse solos.

¿Para qué sirve esto?

Con estos tres trucos ya no tiene que:

Andar preguntando la contraseña a todo el mundo

Escribir códigos largos y complicados

Quedarse sin internet cuando más lo necesita