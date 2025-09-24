Suscribirse

Tecnología

Los 11 electrodomésticos que expertos recomiendan desconectar en la noche para ahorrar dinero en el recibo de energía

Cada noche, varios aparatos siguen consumiendo electricidad aunque estén apagados, lo que se traduce en un gasto oculto.

Redacción Tecnología
25 de septiembre de 2025, 2:14 a. m.
Los gastos invisibles de energía pueden evitarse si se desenchufan los equipos que siguen en modo de espera.
Aunque no se usen, distintos electrodomésticos mantienen un consumo silencioso que afecta la economía del hogar. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

¿La factura de energía llegó más alta de lo que esperaba? Antes de pensar en la compañía eléctrica, tal vez debería revisar qué está pasando en su casa durante la noche, una de las soluciones para ahorrar dinero puede estar más cerca de lo que se imagina y es básicamente desconectando algunos aparatos antes de dormir.

Esta práctica es sencilla y, además de ayudar a reducir gastos en energía, también contribuye al cuidado del medio ambiente; es importante tener en cuenta que los pequeños gestos en el hogar pueden generar grandes cambios en la economía.

El misterio de los consumos invisibles

Seguramente le ha pasado que apaga el televisor con el control remoto, pero una luz roja sigue encendida o deja el cargador del celular conectado, aunque ya no lo esté usando. Estos pequeños detalles que parecen inofensivos, pero tienen un nombre: consumo vampiro o gasto fantasma.

Pequeñas reducciones en el uso de ciertos aparatos pueden hacer una gran diferencia.
El consumo vampiro en el hogar puede representar un aumento en el recibo de luz si no se desconectan ciertos equipos. | Foto: Getty Images

Aunque suene como película de terror, los “vampiros eléctricos” son muy reales, son esos aparatos que absorben electricidad las 24 horas del día, aunque se piense que están apagados. Este fenómeno pasa completamente desapercibido en la rutina diaria, pero con el tiempo se va convirtiendo en un gasto.

Según los expertos de la Agencia Internacional de la Energía, estos aparatos “dormidos” pueden gastar hasta 1,6 kilovatios cada día en una casa normal. Para que se haga una idea, esto podría representar entre 5 y 10% de cada 100 que paga en el recibo de luz.

Contexto: El detalle clave que no debe ignorar al cambiar de lugar su nevera porque podría ocasionar reparaciones muy costosas

Los principales culpables del gasto nocturno

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad en México (CFE), constantemente estos pequeños cambios en la casa pueden hacer una gran diferencia. No solo en el bolsillo, sino también ayudando a que haya suficiente electricidad para todos y reduciendo la presión sobre la red eléctrica nacional.

El modo “stand-by” representa un gasto adicional que suele pasar desapercibido.
Reducir el gasto eléctrico es posible con una acción sencilla: retirar de la corriente algunos dispositivos antes de dormir. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos son los once aparatos que CFE recomienda desconectar en la noche para contribuir en la reducción de la factura mientras duermes:

  1. Consolas de videojuegos
  2. Equipos de sonido
  3. Computadoras
  4. Cargadores de dispositivos
  5. Impresoras
  6. Microondas
  7. Ventiladores
  8. Calefactores
  9. Cafeteras
  10. Lavadoras
  11. Secadoras

La solución no es compleja, ante de acostarse a dormir, desconectar estos dispositivos de la pared e incluso más si no necesita de ellos. Con ello, no solo ahorrará dinero, sino que también protegerá los aparatos eléctricos.

Tenga en cuenta esos que en los pocos segundos que se tome cada noche para desconectar estos aparatos pueden convertirse en dinero ahorrado al año.

