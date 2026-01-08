Ciencia

NASA confirma la llegada del “rey del cielo” en enero: el ‘máximo evento del año’ que podrá verse en esta fecha

Un fenómeno astronómico hará que un planeta gigante alcance su mayor brillo durante una noche clave de enero.

8 de enero de 2026, 9:50 p. m.
La NASA anunció una alineación especial que permitirá observar con mayor claridad a Júpiter desde la Tierra.
Comenzando el 2026, habrá un evento que será único del año, pues Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar estará en el punto más gran y brillante, lo impresionante, es que tan solo comenzando el año será el evento más brillante que nos dejará este planeta.

El evento que marcará todo: la “oposición” de Júpiter

Durante la noche del 10 de enero, Júpiter estará en lo que la NASA llama “oposición”, esto significa que será un punto en que nuestro planeta estará alineado directamente entre Júpiter y sol.

“En esta alineación, Júpiter se verá más grande y brillante en el cielo nocturno de lo que se verá durante todo el año. ¡Un comienzo brillante del nuevo año!”, comenta la NASA.

¿Cuándo es el mejor momento para verlo?

Muchos se preguntan cuando será el mejor momento para ver al gigante gaseoso teniendo en cuenta su complicación para poder alcanzar a verlo en determinadas ocasiones, sin embargo, la Nasa explicó que este momento se dará el 10 de enero, momento en el que la clave estará mirando hacia el este en la anochecer del hemisferio norte.

En caso contrario, para poder verlo en el hemisferio sur, la NASA recomendó que: “Júpiter se elevará desde el noreste, más bajo sobre el horizonte”.

Según la NASA, esta alineación convertirá a Júpiter en uno de los protagonistas del cielo nocturno a comienzos de 2026.
Lo más impresionante es que los astrónomos indican que durante esa noche, Júpiter se podrá ver en la constelación de Géminis.

“Será uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno (solo la Luna y Venus serán más brillantes)”.

No será el único evento que marcará enero

Júpiter no será el único que tendrá un momento de alta presencia en el cielo de enero, pues Saturno, el otro gigante gaseoso, también tendrá una presencia que será altamente notoria en el cielo, precisamente junto a la Luna.

“Saturno y la Luna compartirán el cielo el 23 de enero como parte de una conjunción”, comenta la NASA.

Acerca de qué es una conjunción, la agencia explica que se trata cuando los objetos del cielo se ven como si estuvieran muy cercanos, pero la realidad es que ambos objetos están a distancias descomunalmente lejanas.

Una conjunción hará que Saturno y la Luna compartan el firmamento, aunque en realidad estén a enormes distancias.
“Para observar a esta pareja desde ambos hemisferios, mira hacia el oeste y verás a Saturno justo debajo de la Luna, brillando en el cielo nocturno”, recomendó la NASA.

Dos gigantes gaseosos marcarán enero, un mes que será especial en astronomía tanto para profesionales como aficionados.

