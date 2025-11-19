Tecnología
Nequi colapsa inesperadamente: cientos de usuarios reportan fallas masivas este 19 de noviembre, esto se sabe
Una interrupción repentina bloqueó el acceso a Nequi este 19 de noviembre.
La noche de este miércoles, 19 de noviembre, tomó por sorpresa a quienes dependen de Nequi para sus pagos y movimientos, desde distintos lugares del país comenzaron a aparecer reportes porque la aplicación no permitía ingresar.
En la pantalla solo aparecía un aviso que pedía paciencia: “Trabajamos para estar disponibles pronto”. Ese mensaje, repetido por cientos de personas, confirmó un colapso general en la plataforma.
Las alertas también se reflejaron en DownDetector, donde desde alrededor de las 6:30 p.m. se identificaron tres puntos principales de fallo:
- Dificultades con la aplicación: 50%
- Problemas para iniciar sesión: 40%
- Inconvenientes al intentar mover dinero: 4%
Servicios afectados según el portal oficial
En su página de estado, Nequi informó que varias operaciones estaban fuera de servicio. Entre las interrupciones más amplias se encontraban:
- Envíos entre cuentas Nequi
- Transferencias hacia Bancolombia
- Movimientos desde Bancolombia hacia Nequi
- Retiros en cajeros automáticos
- Operación en corresponsales
- Recargas y pagos vía PSE
- Pagos con QR Entre cuentas
La única funcionalidad que opera con normalidad es la tarjeta Nequi mientras la mayoría de servicios presenta fallas, por lo que quienes la tenían activa podían seguir utilizándola en compras y transacciones presenciales.
Qué hacer durante una falla de la aplicación
Frente a un panorama como el de este 19 de noviembre, las sugerencias de la plataforma son:
No repetir transacciones, ya que insistir puede generar movimientos duplicados o que queden en proceso sin confirmación, lo más seguro es esperar a que la aplicación vuelva a funcionar con normalidad antes de intentar de nuevo.
No desinstalar la aplicación porque este tipo de fallas no se solucionan reinstalando Nequi, pues al tratarse de un posible problema interno de la plataforma, borrar la app solo retrasa el proceso para poder hacer nuevamente transacciones y no aporta ninguna mejora.
Esperar a que la plataforma confirme la normalización del servicio, ya sea a través de sus canales oficiales o de su portal de estado. Solo cuando Nequi anuncie que todo está restablecido es recomendable volver a ingresar o realizar cualquier operación.