En menos de diez días, se han presentado varias fallas con la aplicación de Nequi. Durante la mañana de este miércoles, 26 de noviembre, nuevamente usuarios que dependen de la plataforma para realizar pagos y movimientos, desde distintos lugares del país, han reportado una caída repentina que no los deja ingresar.

De acuerdo con la información de Downdetector, plataforma que rastrea fallas de apps a nivel global, las notificaciones de problemas se incrementaron rápidamente a partir de las 9:00 a. m., sobrepasando los 160 reportes en pocos minutos.

Reporte de downdetector.com | Foto: Downdetector

La plataforma indica que los inconvenientes se estarían presentando mayormente en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Cartagena, mientras que en Bucaramanga se registran fallas de manera intermitente.

Además, los problemas más reportados con el servicio de mensajería son: dificultades con el inicio de sesión (67 %), en el funcionamiento general de la aplicación (23 %) y problemas con pagos (10 %).

SEMANA intentó ingresar a la aplicación y no encontró inconvenientes en el acceso. Sin embargo, en redes sociales varios usuarios aseguran haber recibido el siguiente mensaje: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde...”.

Por su parte, aunque Nequi aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las fallas reportadas por los usuarios en la plataforma X, SEMANA conoció que sí se presentaron intermitencias. Sin embargo, el servicio opera con normalidad en este momento.

La aplicación ha registrado varias fallas en los últimos días. | Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

¿Qué hacer ante una caída de la aplicación?

En caso de tener dificultades para ingresar a Nequi, la plataforma sugiere no insistir con las transacciones, ya que esto podría generar operaciones duplicadas o movimientos que queden sin confirmar. Lo más recomendable es esperar a que el servicio se estabilice por completo antes de intentarlo de nuevo.