No vuelva a apagar el televisor de esta forma porque podría causar daños costosos e irreversibles en su funcionamiento

Entre los aparatos eléctricos más importantes del hogar, el televisor ocupa un lugar destacado como pieza clave para brindar entretenimiento a los usuarios. A través de este dispositivo se pueden realizar múltiples actividades, desde ver contenido audiovisual y escuchar música, hasta jugar en línea. Esto cobra aún más relevancia con los modelos actuales, conocidos como Smart TV, que cuentan con conexión a internet y diversas funciones inteligentes.

Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, aunque estos equipos están diseñados con altos estándares de calidad, si no se cuidan adecuadamente, con el tiempo pueden presentar fallos o daños que resulten costosos. Uno de los factores que más afecta su vida útil tiene que ver con la forma en que se apaga el dispositivo. Los malos hábitos de uso, motivados por la comodidad o la falta de conocimiento, pueden deteriorar su funcionamiento sin que los usuarios lo noten de inmediato.

Un simple ajuste en el televisor podría ser beneficioso para la factura de luz. | Foto: Getty Images

Por ejemplo, en muchos hogares se utilizan regletas eléctricas para conectar varios aparatos a la vez debido a la falta de tomas de corriente. Aunque son prácticas, es común que las personas apaguen todos los dispositivos simplemente presionando el interruptor rojo de la regleta, algo que no es recomendable.

Según explica el portal Xataka, esta acción puede generar problemas de arranque, es decir, afectar la forma en que el televisor inicia sus operaciones al recibir energía. Cortar la corriente de manera abrupta puede interferir con el sistema operativo del dispositivo y, con el tiempo, causar fallos en su funcionamiento.

El problema se agrava cuando este hábito se repite con frecuencia, dado que puede comprometer el rendimiento del televisor y dañar componentes internos. Además, acelera su desgaste natural, reduciendo la vida útil para la cual fue diseñado y, en consecuencia, aumentando la posibilidad de reparaciones costosas.

Las regletas eléctricas son dispositivos comunes en hogares y oficinas, utilizados para conectar varios aparatos a una misma fuente de energía. | Foto: Getty Images

Por otro lado, apagar el dispositivo de forma brusca también puede interrumpir actualizaciones del sistema, impidiendo que se instalen correctamente y generando errores en el software. Asimismo, esta práctica puede provocar picos o fluctuaciones de corriente, que afectan directamente los circuitos internos del aparato.