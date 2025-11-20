Nuevo troyano evade el cifrado de extremo a extremo en ‘apps’ de mensajería: así roba credenciales bancarias y espía mensajes

Un nuevo troyano bancario ha llamado la atención por su capacidad inusual: además de robar credenciales de aplicaciones financieras, es capaz de monitorizar las comunicaciones en servicios de mensajería encriptada como WhatsApp, Telegram y Signal.

Se trata de Sturnus, una amenaza dirigida a dispositivos Android que, según los investigadores, es operada por una empresa privada y distribuida mediante campañas de phishing, principalmente contra usuarios de aplicaciones bancarias en Europa.

Así funciona el troyano que roba credenciales bancarias

De acuerdo con un análisis de ThreatFabric, aunque el malware es plenamente funcional, todavía podría encontrarse en una fase temprana de desarrollo antes de expandirse a campañas de mayor alcance, según explican en un comunicado publicado en su blog oficial.

Aun así, Sturnus ya muestra un nivel de sofisticación considerable. Puede robar credenciales bancarias mediante superposiciones que imitan pantallas de inicio de sesión legítimas y, además, otorga a los atacantes control total sobre el dispositivo comprometido. Con esto, los cibercriminales pueden vigilar la actividad de la víctima y ocultar sus propias acciones maliciosas.

Lo más preocupante es su habilidad para comprometer plataformas de mensajería ampliamente utilizadas. Aunque WhatsApp, Telegram y Signal emplean cifrado de extremo a extremo para proteger el contenido de las conversaciones, Sturnus logra evadir esta protección. El troyano supervisa las aplicaciones que se abren en primer plano y, al contar con los permisos del ‘Servicio de Accesibilidad’, puede leer todo lo que aparece en pantalla.

No rompe la encriptación: simplemente espera a que la propia aplicación descifre los mensajes para mostrárselos al usuario y los intercepta en ese momento, sin levantar sospechas.

Así, el malware logra eludir por completo el cifrado de extremo a extremo y convierte en vulnerables las conversaciones de sus víctimas, exponiendo datos sensibles o información confidencial que compartan por estos canales.