La plataforma de Meta busca transformar la manera en que los usuarios se conectan, apostando por los gustos culturales y de entretenimiento para crear vínculos más significativos.

Se trata de “Picks”, una herramienta innovadora que permitirá a los usuarios descubrir y conectar con perfiles que compartan sus mismos gustos e intereses.

Una apuesta por las conexiones auténticas

El concepto detrás de Picks responde a una necesidad creciente en las redes sociales: establecer conexiones más significativas y auténticas. A diferencia de los métodos tradicionales de descubrimiento de perfiles, esta nueva función se basa en la identificación de afinidades reales entre usuarios, especialmente en áreas como entretenimiento, cultura y ocio.

Instagram se ha consolidado como una de las plataformas más poderosas en la actualidad. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La herramienta funcionará mediante algoritmos sofisticados que analizarán los gustos de los usuarios en películas, libros, videojuegos, música, entre otros. Esta información servirá como base para sugerir perfiles compatibles, creando un ecosistema donde las personas puedan encontrar a otros que realmente compartan sus pasiones.

Desarrollo y primeras pruebas de la función

Actualmente, Picks se encuentra en fase de desarrollo y pruebas limitadas. Su existencia fue revelada por Alessandro Paluzzi, reconocido ingeniero inversor especializado en el análisis de nuevas funcionalidades en aplicaciones, quien detectó indicios de esta herramienta en el código de Instagram.

Posteriormente, representantes oficiales de Meta, tal como señala iProUP, confirmaron que Picks forma parte de un paquete más amplio de innovaciones diseñadas para potenciar la interacción social en sus plataformas. Esta confirmación ha generado gran expectativa entre usuarios y expertos en redes sociales.

La visión de Instagram para el futuro social

Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram, anteriormente ha expresado públicamente su visión sobre el futuro de la plataforma, enfocándose en que las personas puedan conectarse genuinamente en torno a lo que descubren y consumen dentro de la aplicación.

Meta desarrolla herramientas que facilitan conocer personas con gustos similares. | Foto: Getty Images

Para materializar esta visión, Instagram no solo está desarrollando Picks, sino que también está trabajando en mejoras significativas en otras áreas clave:

Mensajería avanzada: Nuevas herramientas de comunicación más fluida y expresiva

Contenidos interactivos: Formatos que fomenten la participación activa de los usuarios

Exploración dinámica: Métodos más sofisticados para descubrir contenido relevante

Para los usuarios, la función puede representar una oportunidad de establecer conexiones más profundas y significativas. Al basar las sugerencias en intereses reales y específicos, se incrementa la probabilidad de formar relaciones duraderas y enriquecedoras.