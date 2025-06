Piénselo dos veces antes de cargar la batería de su celular en estos lugares: iOS ni Android están seguros

Ciberataques disfrazados de estaciones de carga

El simple acto de conectar el celular puede exponer información sensible. | Foto: Getty Images

No obstante, investigadores de la Universidad Tecnológica de Graz , en Austria, han demostrado que esa protección puede ser vulnerada nuevamente. A través de una táctica conocida como ChoiceJacking , los atacantes logran manipular la selección de modo de conexión sin que el usuario lo autorice conscientemente.

Tres formas en que pueden robar sus datos al cargar su celular

¿Qué tan protegido está su celular?

Sin embargo, no todos los dispositivos aplican estas medidas correctamente. “Por ejemplo, los dispositivos Samsung con la interfaz One UI 7 no solicitan autenticación, ni siquiera después de actualizarse a Android 15″, destaca la agencia de ciberseguridad.