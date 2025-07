¿Por ver TV gratis se puede dañar su celular, Smart TV o computador?

A diferencia de las aplicaciones legítimas, las versiones modificadas o piratas no pasan por procesos de verificación que garanticen su seguridad. De hecho, es común que vengan acompañadas de software malicioso o permisos abusivos que se ejecutan sin que el usuario lo note. Aunque a simple vista los dispositivos pueden seguir funcionando con normalidad, el problema radica en el código que se instala al descargar estas apps o ingresar a estos sitios.

Instalar un APK modificado o usar servicios de streaming ilegales no causa un daño físico en el televisor, celular o computador. No obstante, la amenaza más seria está relacionada con la integridad digital del usuario y no con el funcionamiento del equipo en sí.