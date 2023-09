¿Qué hacer para que números desconocidos no lo llamen?

Actualmente, es común recibir llamadas de números desconocidos, algunas de las cuales pueden resultar molestas o incluso fraudulentas. Para estos casos, existen estrategias que se pueden implementar para evitar estas llamadas no deseadas y mantener la tranquilidad.

Si recibe llamadas de un número internacional que no conozca o donde no tenga conocidos, la recomendación es no devolver la llamada. | Foto: Getty Images

¿Cómo bloquear o desbloquear un número de teléfono en Android?

Si no desea recibir llamadas de un número de teléfono específico, puede bloquearlo. Cuando el número intente llamarlo, el teléfono rechazará la llamada automáticamente.

Algunos de estos pasos solo funcionan en Android 6.0 y versiones posteriores, motivo por el cual es importante verificar qué versión de Android usa.

Cómo bloquear un número

Abra la app de teléfono.

de teléfono. Presione Más - Historial de llamadas.

Presione una llamada del número que quiera bloquear.

Presione Bloquear/marcar como spam.

Cabe destacar que si está activado el buzón de voz visual, las personas que lo llamen y que estén bloqueadas no podrán dejar mensajes de voz.

Cómo bloquear números desconocidos

Abra la app de teléfono.

de teléfono. Presione Más.

Presione Configuración Números bloqueados .

. Active Desconocido.

¿Cómo poner el número de celular oculto? | Foto: Getty Images

Esta acción bloqueará las llamadas de números privados o no identificados. Seguirá recibiendo llamadas de números de teléfono que no estén guardados en sus contactos.

¿Cómo desbloquear un número?

Abra la app de teléfono.

de teléfono. Presione Más.

Presione Configuración - Números bloqueados .

- . Junto al número que quiera desbloquear, presione Borrar - Desbloquear.

Tenga en cuenta que ninguna de las llamadas que haya recibido del número, mientras estaba bloqueado, aparecerá en el historial de llamadas.

Otras medidas para reducir la cantidad de llamadas molestas de números desconocidos

Registre su número en la lista Robinson: este es un registro que le permite reducir la cantidad de llamadas de marketing no deseadas. Dependiendo de su país, esta lista puede tener nombres diferentes, como el Registro de Exclusión de Llamadas en Estados Unidos. Al registrarse, su número se incluirá en una lista que las empresas de marketing y telemarketing están obligadas a consultar y respetar. Aunque esto no evitará todas las llamadas no deseadas, es un primer paso importante para reducir su frecuencia.

Utilice aplicaciones de bloqueo de llamadas: existen muchas aplicaciones disponibles para dispositivos móviles que le permiten bloquear llamadas de números desconocidos o no deseados. Algunas de estas aplicaciones también ofrecen la opción de identificar llamadas entrantes y clasificarlas como spam. Ejemplos de estas aplicaciones incluyen Truecaller, Mr. Number y Hiya.

Cómo cambiar el nombre que aparece en el identificador de llamadas. | Foto: Getty Images

Reporte llamadas no deseadas: si recibe llamadas no deseadas o de números desconocidos que considera fraudulentas, no dude en reportarlas a las autoridades o a su proveedor de servicios de telefonía. Esto contribuirá a la identificación y seguimiento de los estafadores y ayudará a proteger a otros usuarios.

Mantenga sus aplicaciones y sistemas operativos actualizados: actualizar regularmente las aplicaciones de su teléfono y el sistema operativo puede ayudar a mejorar la seguridad y la protección contra llamadas no deseadas. Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que abordan vulnerabilidades y problemas conocidos.

Utilice servicios de filtrado de llamadas de su proveedor: algunos proveedores de servicios de telefonía móvil ofrecen servicios de filtrado de llamadas que pueden ayudarle a bloquear números desconocidos o clasificar llamadas como spam. Contacte a su proveedor y consulte si tienen estas opciones disponibles y cómo puede habilitarlas.