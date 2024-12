¿Qué ocurre al conectar una memoria USB al cargador del celular y luego enchufarlo a la corriente?

Dado que la tecnología avanza a un ritmo acelerado, la mayoría de los cargadores modernos están equipados con un puerto USB-C, que se ha convertido en un estándar debido a su capacidad para transferir energía y datos de manera eficiente. Sin embargo, algunos diseños más antiguos o de gama baja siguen utilizando el puerto USB-A tradicional . Aunque este puerto no es tan avanzado como el USB-C, permite la conexión de cables de datos, lo que resulta útil si, por alguna razón, el cable original se daña.

La forma correcta de enrollar el cable del cargador para que no se dañe

¿Qué sucede al conectar una memoria USB a un cargador?

Según el portal Computer Hoy, realizar esta acción no es peligroso, ya que ni el cargador ni el dispositivo conectado sufrirán daños inmediatos. Sin embargo, el cargador no podrá cumplir su función habitual. Esto ocurre porque el accesorio está diseñado para transferir únicamente energía, pero no datos o información. Por lo tanto, el único efecto que se obtendrá será la carga de la memoria USB, sin posibilidad de interactuar con los archivos almacenados en ella.