Quiso mostrar cómo era un día de trabajo en Apple y no le renovaron el contrato

Luego de la pandemia generada por la covid-19, la cotidianidad de las personas se vio alterada; hubo quienes regresaron a la oficina y otros no lo tuvieron que hacer porque la posibilidad de trabajar en casa fue adoptada por muchas compañías a nivel mundial.

La nueva normalidad ha llevado a que quienes convirtieron su hogar en su nueva oficina, registren lo que hacen mientras trabajan; se toman fotos, graban videos, comparten con sus mascotas o realizan pausas activas utilizando herramientas que se encuentran en el hogar.

Todas estas actividades suelen ser compartidas en redes sociales; sin embargo, hay compañías que ponen límites a sus empleados y que, así estén desde se casa, busca mantener a salvo la información a la que sus colaboradores tienen acceso y que se puede filtrar a través de cualquier detalle publicado en las imágenes que se publican en la red.

Esto le sucedió a Nylah Boone, una empleada de Apple a quien le pareció bastante normal registrar su día a día en un video que colgó en TikTok. Según el medio The Verge, el objetivo de su clip era mostrar que una mujer negra podría hacer parte del equipo de una multinacional como Apple, sin embargo, su objetivo no se cumplió.

El video titulado ‘Un día en la vida de una chica negra que trabaja en tecnología’, fue publicado en abril por la misma usuaria y llevó a que su contrato no fuera renovado

“Mis seguidores o las personas que se ponen en contacto conmigo o comentan son casi el 80 % mujeres negras. Era importante para mí poder conectar con otras mujeres negras, así como animarlas: puedes trabajar en esta industria o en este puesto”, dijo la mujer que trabajó en la compañía de la manzana.

El video no se veía nada del otro mundo; mostraba, cuándo se levantaba de su cama, sus rutinas de ejercicio y las tareas propias de su oficio: lectura de correos electrónicos y envío de informes; también quedó plasmado su almuerzo y la hora de salida. En otro clip se ven espacios de Apple, pero nada que llame la atención de sus seguidores.

Según ella, aparte de su objetivo de convertirse en mentora de sus seguidoras, también buscaba mostrar sus rutinas para que personas interesadas en llegar a Apple, pudieran encontrar algo de información sobre cómo es trabajar en esta compañía tan importante.

“Imagina que no hubiera creadores POC o mujeres negras creando el contenido sobre sus trabajos en el sector tecnológico [...] Si no tienen exposición, no van a saber que hay otras opciones ahí fuera para ellas”, advirtió la mujer, que ahora trabaja en una agencia de publicidad.

¿Por qué Apple la despidió?

Según ha trascendido, esta compañía advierte a sus nuevos colaboradores que no está permitido compartir imágenes donde se vea su infraestructura o donde quede evidencia de las locaciones físicas de Apple y para asegurarse de que lo cumplan, incluye, dentro de los contratos, cláusulas que advierten sobre los riesgos laborales para quienes no las acaten.

Esto habría sido lo que le sucedió a Boone, quien, en su afán de motivar a otras personas, tal vez olvidó el compromiso adquirido con su contrato.

Esta es una práctica muy común en empresas de este tamaño y de este sector, pues cualquier filtración puede poner en riesgo sus desarrollos, nuevos productos y seguridad.

Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, y Google, son otros de los gigantes tecnológicos que constantemente se preocupan, al máximo, por salvaguardar cualquier detalle que puede revelar datos de interés para la competencia o para personas que quieran atentar contra la reputación de cualquiera de estas marcas.