¿Recuerda el pin de BlackBerry? WhatsApp alista función similar que redefinirá el manejo de contactos

El PIN, con una longitud mínima de cuatro dígitos, servirá como un mecanismo adicional de seguridad. Según reporta el portal especializado WABetainfo, este código no solo protegerá el nombre de usuario, sino que también regulará quién puede iniciar una conversación con el usuario. La agencia Europa Press ha detallado que el PIN será compartido por los usuarios para establecer contacto, por lo que es crucial que no contenga información sensible.