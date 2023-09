Revelan lo que significa el código 1087 de WhatsApp y por qué lo podrían utilizar los abuelos

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Son millones los mensajes de texto que se envían al día por WhatsApp. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En muchas ocasiones, no basta con las formas que esta aplicación brinda para que sus usuarios se comuniquen. Es por esto que desde hace unos meses se ha conocido que en la app se ha hecho tendencia escribir y dar a entender ideas a través de códigos numéricos que, en especial los usuarios jóvenes, aplican y viralizan en redes sociales.

También está 1437 , un número que tiene el fin de permitir que una persona declare su amor, se debe a que el número 1 representa la letra “I”, el 4 es “Love”, el 3 significa “You”, y el 7 representa “Forever”, por lo que el número “1437″ completo quiere decir “I love you forever”.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Los fanáticos al área tecnológica suelen explorar WhatsApp y relevar distintos trucos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Por qué los adultos mayores pueden usar el código 1087 en WhatsApp

Lo primero que hay que resaltar es que estos números no implican nada malo o extraño, sino que la persona que lo envía anhela los tiempos vividos, pues significa “i miss the old us”, lo cual en español traduce “extraño los viejos tiempos”.