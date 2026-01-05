Si logra identificar este sonido durante una llamada celular, podrá saber si lo están grabando

A través de una llamada se pueden coordinan asuntos laborales, se resuelven trámites y se comparten conversaciones personales, por eso, no es extraño que crezca la inquietud sobre qué tan seguras son esas charlas y si, del otro lado de la línea, alguien podría estar guardando lo que se dice sin avisar.

Existen diferentes formas de registrar una conversación, desde aplicaciones hasta dispositivos externos y en ocasiones, estas puede pasar desapercibidas.

Hay señales concretas que pueden ayudar a identificar cuándo una llamada está siendo grabada y qué precauciones conviene tomar para no perder de vista la privacidad.

El sonido clave que puede delatar una grabación

Una de las pistas más claras aparece en forma de un ruido breve y puntual, se trata de un pequeño pitido, similar a un ‘bip’, que puede escucharse cuando la otra persona inicia la grabación de la llamada.

Este aviso no se repite de manera constante: suena solo una vez al comenzar y vuelve a escucharse cuando la grabación se detiene.

Durante el resto de la conversación, la comunicación continúa con total normalidad, sin interferencias ni ruidos adicionales, precisamente por eso, es importante estar atento a esos instantes iniciales o finales.

Un sonido puntual al inicio o al final de una conversación no es casual. Foto: Getty Images

Si en medio de una llamada aparece un sonido extraño y corto, conviene desconfiar, ya que podría indicar que la conversación está siendo registrada.

Tanto en teléfonos con Android como en iPhone, los sistemas incluyen este pitido como una medida de transparencia. No puede desactivarse ni silenciarse, ya que forma parte de las funciones de seguridad incorporadas por los fabricantes.

Qué dice la ley y cómo funcionan los teléfonos

Las normas sobre grabar llamadas cambian según el país, pues en el caso de España, por ejemplo, es legal registrar una conversación siempre que quien graba participe en ella, sin necesidad de avisar a la otra persona, sin embargo, en otros lugares las reglas son más estrictas y pueden existir sanciones si no hay consentimiento previo.

Grabar una conversación no siempre requiere aviso, pero sí depende del lugar. Foto: Getty Images

Más allá del marco legal, los propios sistemas operativos imponen límites. En Android, la aplicación oficial del teléfono emite automáticamente el pitido al iniciar y finalizar una grabación. En el caso del iPhone, las apps autorizadas también generan un aviso audible y guardan los audios en ubicaciones visibles del dispositivo.