Suscribirse

Tecnología

Si su computador funciona lento y se traba, haga esto lo antes posible para duplicar la velocidad de forma efectiva

El PC en estas condiciones puede perjudicar las tareas y disminuir la productividad de quienes dependen de esta herramienta para trabajar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
20 de octubre de 2025, 7:19 p. m.
Los usuarios están expuestos a ser víctimas de estafas en internet.
Con el paso del tiempo, es común que los computadores acumulen una gran cantidad de programas que ya no se utilizan. | Foto: Getty Images

El computador se ha convertido en una herramienta indispensable en la actualidad, ya que permite a muchas personas trabajar o estudiar desde la comodidad de una pantalla grande. A través de este dispositivo es posible editar documentos, realizar videollamadas, redactar textos o almacenar información relevante.

No obstante, pese a su utilidad y practicidad en la vida cotidiana, es común que los equipos presenten fallas de rendimiento, como lentitud o bloqueos al ejecutar ciertas tareas. Estas situaciones pueden generar frustración, pues afectan directamente la productividad del usuario.

Gracias a esta combinación de diseño reforzado y materiales resistentes, el dispositivo —ya sea un portátil, un monitor o incluso un mini PC— queda firmemente sujeto al mobiliario.
Un equipo con menos programas innecesarios es más fácil de mantener. | Foto: Getty Images

Para mejorar el desempeño del equipo, existen diversas recomendaciones y prácticas que contribuyen a optimizar su funcionamiento. Según el portal pccomponentes.com, “mantener el PC en un estado óptimo es crucial para garantizar su rapidez y evitar errores. Si no se realiza un mantenimiento adecuado, la velocidad inicial del ordenador disminuirá hasta volverse desesperante. Durante este proceso pueden surgir diversos problemas que deterioran su salud”.

Contexto: Windows 10 llegó a su fin: así puede instalar correctamente la actualización de Windows 11 en su PC

Una de las medidas más efectivas consiste en desinstalar los programas que no se utilizan, especialmente aquellos que ocupan gran cantidad de espacio, con el fin de mejorar la memoria y la fluidez del sistema.

Cada aplicación instalada ocupa espacio en el disco duro y, en muchos casos, se ejecuta en segundo plano, consumiendo memoria RAM y recursos del procesador. Esto provoca que el computador se vuelva más lento, en especial durante el arranque o al realizar varias tareas simultáneamente.

Los programas más pesados, como los de diseño o edición de video, pueden ocupar varios gigabytes de almacenamiento. Al eliminarlos, se recupera espacio valioso que puede aprovecharse para guardar documentos, fotografías, videos o instalar aplicaciones realmente necesarias.

Joven joven lucha por concentrarse mientras trabaja con una computadora
Eliminar los programas que no se usan mejora el rendimiento del PC. | Foto: Getty Images

La desinstalación puede realizarse fácilmente mediante la herramienta “Agregar o quitar programas” de Windows, disponible en el ‘Panel de control’ o a través del buscador del sistema. Se recomienda ordenar la lista por tamaño para identificar los programas más pesados o, alternativamente, por fecha de instalación, lo que permite determinar cuáles se utilizan con mayor frecuencia y cuáles pueden eliminarse sin inconvenientes.

Asimismo, las aplicaciones que no reciben actualizaciones periódicas pueden representar una vulnerabilidad para el sistema, ya que los ciberdelincuentes suelen aprovechar fallos en software antiguo o sin soporte para introducir malware o acceder a la información personal del usuario. Eliminar estos programas reduce los posibles riesgos de seguridad y contribuye a mantener el equipo protegido y estable.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jessi Uribe confesó situación con parto de Paola Jara por la que tendrían problema; destapó decisión que tomaría: “No soy capaz”

2. Presidente Daniel Noboa se adelantó y mostró cifras a Trump tras impasse con Gustavo Petro

3. Entra en vigencia un requisito indispensable que hará más difícil la aprobación del documento migratorio siguiente a la green card

4. El incómodo momento que vivió un embajador en plena rueda de prensa con Donald Trump: “Usted tampoco me gusta”

5. Rodrigo Paz, tras ganar en Bolivia y poner fin a 20 años de la izquierda iniciados por Evo Morales: “A recuperar escenario internacional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ComputadorPC PortatilDispositivos electrónicosMemoria RAM

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.