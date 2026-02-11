Tecnología

Trend viral de caricaturas con IA podría estar impulsando a un estafador para hacer su próximo ataque, advierten expertos

Una moda digital que transforma fotos en caricaturas con IA despierta alertas por la exposición de datos personales.

David Alejandro Rojas García

11 de febrero de 2026, 4:00 p. m.
Especialistas advierten que la información compartida en este trend podría ser usada en fraudes personalizados.
Especialistas advierten que la información compartida en este trend podría ser usada en fraudes personalizados.

Una nueva moda digital se ha tomado Instagram, TikTok y LinkedIn: subir una foto personal y pedirle a una herramienta de inteligencia artificial que cree una caricatura basada en el trabajo.

Las imágenes resultantes muestran versiones animadas en la oficina, con la familia o rodeadas de elementos que representan su profesión.

Lo que para muchos es una dinámica creativa y divertida, para los especialistas en seguridad informática puede convertirse en una fuente inesperada de información valiosa para los delincuentes.

Más que una imagen: el rastro de datos que queda expuesto

El fenómeno no se limita a transformar una fotografía en dibujo, para obtener resultados más detallados, muchas personas incluyen en la solicitud datos sobre su cargo, la empresa en la que trabajan, la ciudad donde viven, pasatiempos e incluso aspectos de su entorno familiar.

Según análisis de la firma de ciberseguridad Kaspersky, cada uno de esos detalles ayuda a construir un perfil digital mucho más completo. Cuando se combinan imagen, contexto y descripciones personales, se dibuja un mapa bastante preciso de la vida cotidiana de alguien.

“Así, un fraude que mencione la empresa donde alguien trabaja, su cargo o incluso a un familiar resulta mucho más creíble y aumenta las probabilidades de que la víctima confíe y entregue información sensible o dinero”, advierte Kaspersky.

Analistas alertan que revelar rutinas y entorno profesional aumenta el riesgo de suplantación.
Uno de los mensajes utilizados en ChatGPT para editar la foto y tener la caricatura.

Con esa información, un mensaje fraudulento puede volverse mucho más convincente. Un correo que mencione el nombre real de la empresa, el puesto que ocupa la persona o haga referencia a un familiar tiene mayores probabilidades de generar confianza. En América Latina, casi uno de cada cuatro usuarios reconoce que le cuesta identificar un mensaje falso, de acuerdo con un estudio regional de la compañía.

El problema no termina ahí. Muchas personas tampoco revisan los permisos que aceptan al usar aplicaciones o plataformas digitales. Parte del contenido compartido —como la foto original, las instrucciones escritas o ciertos datos técnicos del dispositivo— puede almacenarse según las políticas del servicio utilizado.

Clonación de voz, en alza con la inteligencia artificial: ¿cómo no caer en el engaño?

El riesgo está en lo que se revela para obtener la caricatura

Para Leandro Cuozzo, analista del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky:

“El mayor riesgo no está en la ilustración que se crea, sino en todo lo que las personas revelan para obtenerla. Cuando alguien comparte detalles sobre su trabajo, su familia o su rutina, sin darse cuenta está facilitando información que puede ser utilizada para fraudes altamente dirigidos o suplantaciones de identidad”.

Desde Kaspersky alertan que revelar rutinas facilita la suplantación de identidad.
El especialista señaló que detalles laborales y familiares pueden ser usados en fraudes dirigidos.

El especialista advierte que al compartir detalles laborales, rutinas o datos familiares, las personas pueden estar facilitando material útil para engaños personalizados, suplantaciones de identidad o fraudes diseñados a la medida.

Aunque experimentar con herramientas de inteligencia artificial puede ser una experiencia creativa, los expertos recomiendan actuar con cautela.

Entre las principales sugerencias están evitar publicar imágenes donde aparezcan logotipos, carnés, documentos visibles o elementos que permitan identificar el lugar de trabajo. También aconsejan no divulgar información sensible de familiares, especialmente de menores de edad.

