Turismo en Colombia: proyectan una mayor llegada de turistas internacionales en lo que resta de 2025; estas son las cifras

ProColombia proyecta una mayor llegada de turistas internacionales al país en los próximos meses.

De acuerdo con cifras entregas por la entidad, entre agosto de 2025 y enero de 2026, Colombia alcanzó 532.374 reservas aéreas internacionales, un crecimiento del 3,6% frente al mismo periodo del año anterior.

Esto consolida al país como el segundo con mayor número de reservas en la región, solo detrás de México, que registró cerca de 2,1 millones. “En total, el flujo hacia Colombia y sus competidores (México, Perú, Chile y Costa Rica) superó los 3,5 millones de reservas, con una disminución marginal del 1,4% frente al ciclo previo”, señaló ProColombia.

El país es el segundo con mayor número de reservas aéreas internacionales en la región. | Foto: Invest in Bogotá.

“Colombia vive un momento de crecimiento sostenido en turismo, con bases sólidas para su consolidación. Las cifras de reservas, búsquedas y llegadas de viajeros confirman que la narrativa ‘Colombia, el País de la Belleza’ está posicionando a nuestro país como un destino único, diverso y sostenible”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Los mercados con mayores reservas hacia Colombia son Estados Unidos, España y México, que concentran más del 42% de estas.

Asimismo, Bogotá, Medellín y Cartagena agrupan el 92% de las reservas internacionales, en su mayoría con vuelos directos (53%) y motivadas principalmente por ocio y vacaciones (75%).

Adicionalmente, las búsquedas digitales también muestran el creciente interés por el país: en 2024 más de 56,1 millones de personas exploraron a Colombia como destino, y solo entre enero y junio de 2025 ya se han contabilizado 28,3 millones, con un aumento del 5,2% frente al mismo periodo de 2024.

Crece la conectividad internacional

ProColombia destacó un fortealecimiento de la conectividad aérea internacional del país durante este año, con la operación de 27 aerolíneas que enlazan con 28 países y 54 destinos internacionales, llegando a 11 ciudades colombianas.

Durante el primer semestre, la oferta acumulada alcanzó 38.721 frecuencias y 7,3 millones de sillas, con crecimientos del 11,5% y del 13,8% respectivamente frente al mismo periodo de 2024.

“El año 2025 ha sido además clave en la apertura de nuevas rutas internacionales. A la fecha, se han anunciado 18 nuevas rutas, de las cuales 8 ya están en operación. Entre ellas destacan los vuelos de GOL desde Brasilia y Manaos hacia Bogotá, que enlazan de forma inédita a las dos capitales; la llegada de avianca desde Dallas a Bogotá, así como las rutas a la capital desde Tampa (EE. UU.) y Córdoba (Argentina); y los nuevos vuelos de Aeroméxico que conectan a Ciudad de México con Cartagena y Cali”, señaló la entidad.

“La ampliación de la conectividad aérea es esencial para consolidar el crecimiento del turismo. Las nuevas rutas y frecuencias fortalecen la competitividad de nuestra oferta y acercan a Colombia a más viajeros en mercados estratégicos”, agregó Carmen Caballero.