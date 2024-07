Ubisoft tomó radical decisión con los lanzamientos de ‘Rainbow Six’ y ‘The Division Resurgence’; inquietó a los jugadores

Ubisoft anunció que retrasará unos meses más de lo previsto el lanzamiento de los juegos para móviles Rainbow Six y The Division Resurgence porque el equipo que los está desarrollando necesita tiempo para “cumplir con las expectativas” de los jugadores.

La compañía dio a conocer esta prórroga en la presentación de su último informe de ganancias, donde adelantó que ya no se espera que ambos juegos —pertenecientes a dos de las franquicias derivadas de Tom Clancy — debuten en su actual año fiscal, que finaliza el 31 de marzo del año que viene.

Frente a XDefiant, la desarrolladora comentó que “ha tenido un comienzo alentador”, mientras que Rainbow Six Siege “comenzó el año con un sólido desempeño”, tal y como recoge este informe.

De cara a nuevos lanzamiento para el resto del año fiscal, Ubisoft anticipó que publicará Assassin’s Creed: Shadows y Star Wars Outlaws , que en principio llegará el 30 de agosto, antes de que finalice. Sin embargo, “no se espera” que suceda lo mismo con los juegos Rainbow Six Mobile —con una fecha prevista de 2022— y The Division Resurgence , también esperado para finales del año pasado.

Sobre estas entregas, vale resaltar que Rainbow Six es un shooter táctico en primera persona para dispositivos móviles, basado en el popular juego Rainbow Six Siege .

Por su parte, The Division Resurgence es un juego de rol y disparos en tercera persona para móviles , ambientado en un mundo abierto multijugador masivo online (MMO) en una caótica Nueva York post-pandemia. Desarrollado y optimizado para dispositivos móviles por Ubisoft, ofrece una experiencia de juego AAA con una historia nueva e independiente.

Tanto Rainbow Six como The Division Resurgence continúan en desarrollo y, según adelantó Ubisoft, no saldrán a la luz tan pronto como los jugadores esperaban.