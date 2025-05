Así fue como los ‘haters’ acosadores de una profesora terminaron pidiéndole perdón

“Es muy difícil odiar a alguien de cerca”

En lugar de retirarse o ignorar los ataques, se inspiró en el activista John Lewis y decidió enfrentarlos con amabilidad. “Una vez que me di cuenta de que estaba sola, sin nadie que me defendiera, decidí hacer lo que sabía que funcionaría”, declaró. “Es muy difícil odiar a alguien de cerca”.

Darle la vuelta a los trolls: el poder del diálogo

“Si alguien le dijera a tu esposa lo que me dicen a mí, no te gustaría, ¿verdad?”, le escribió. Aunque el autor no respondió inmediatamente, terminó retirando el artículo negativo que había publicado.