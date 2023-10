Video: ‘influencer’ rompe en llanto porque la batería de su nuevo iPhone 15 le dura muy poco

Influencer llora porque la batería del iPhone 15 Pro Max le dura muy poco

“No lo quiero devolver, no quiero el dinero, quiero el móvil. Y la única solución que me ha dado el señor es ‘si quieres te devolvemos el dinero’. Le he repetido varias veces ‘yo quiero el móvil’, ‘bueno, pero es lo que hay. (…) Pero ¿cómo que es lo que hay? Te estoy diciendo que me está angustiando el hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil, que a mi amigo le va bien y justo a mí me va mal”, manifiesta la joven.