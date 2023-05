WhatsApp: así puede descubrir si su pareja le está ocultando la foto de perfil

Actualmente WhatsApp es mucho más que una sencilla plataforma de mensajería instantánea, gracias a sus diferentes funcionalidades los usuarios cuentan con varias opciones para poder establecer una comunicación con un contacto.

Inclusive, algunas personas han aprendido a utilizar otras características de la aplicación para comunicar un mensaje preciso y directo para alguien en concreto. Ejemplo de ello son los mensajes que se dejan en los estados del perfil o la foto que el usuario emplea en su perfil de WhatsApp.

De hecho, el que un usuario de la app decida ocultar su foto de perfil a su pareja u otras personas podría ser interpretado como una posible infidelidad o que se está intentando encubrir una peligrosa mentira.

Pese a que WhatsApp ofrece un recurso que hace posible ocultar la foto de perfil del usuario a otras personas, algunos usuarios de redes sociales han expuesto un sencillo truco para conocer si un contacto conocido (pareja o amigo cercano) deliberadamente oculta su foto de perfil en la aplicación.

WhatsApp está actualizando sus funcionalidades. - Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo descubrir si su pareja le está ocultando la foto de perfil en WhatsApp?

Es importante destacar que para aplicar este truco no es necesario descargar aplicaciones peligrosas o no autorizadas como WhatsApp Plus, ni acudir a archivos APK extraños.

Solo basta con seguir los siguientes pasos:

Inicialmente es necesario contar con la ayuda de un amigo o conocido de confianza que tenga entre sus contactos a la pareja del usuario

Esa persona debe ingresar a su cuenta de WhatsApp.

Desde ese perfil se debe crear un chat grupal en donde se incluya al usuario y a su pareja

Una vez que esa persona acepte la invitación al grupo se podrá descubrir qué foto de perfil tiene la pareja del usuario

En caso de que en el chat grupal sí aparezca una imagen de la pareja del usuario, esta situación dejará en evidencia que esa persona intencionalmente bloqueó su foto de perfil de WhatsApp.

Vale la pena recalcar que este método puede ser aplicado con otros contactos y que la clave del truco es acudir los grupos de WhatsApp.

Los chats grupales son clave para descubrir la foto de perfil de un usuario de WhatsApp - Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo descubrir si alguien está revisando sus chats de WhatsApp desde otro dispositivo?

Es clave resaltar que hoy día WhatsApp les permite a sus usuarios vincular su cuenta en varios equipos de manera simultánea, esto hace posible que se pueda chatear desde un equipo sin la necesidad de tener el celular cerca.

Sin embargo, esta funcionalidad también representa un arma de doble filo, debido a que en algunos casos el usuario puede dejar la sesión abierta en un dispositivo y ese descuido hace posible que otra persona tenga acceso a sus chats con total libertad.

No obstante, WhatsApp también ha agregado una funcionalidad que será de gran ayuda para detectar y expulsar posibles intrusos que estén husmeando las conversaciones que tiene el usuario en la popular app.

Para ello, solamente es necesario aplicar las siguientes acciones:

Ingresar a la aplicación de WhatsApp en el teléfono.

Acceder a los ajustes de la app pulsando el menú de tres puntos verticales que está en la parte superior derecha de la pantalla.

Seleccionar la opción “dispositivos vinculados”.

Revisar en pantalla el listado de dispositivos que están conectados con la cuenta del usuario.

Cerrar sesión en caso de encontrar que la cuenta está conectada con dispositivo desconocido.

WhatsApp permite controlar las sesiones abiertas en diferentes dispositivos. - Foto: Captura de pantalla / Semana

Una vez finalizado este proceso el usuario habrá expulsado a cualquier intruso que esté usando una sesión abierta en la cuenta de WhatsApp del usuario, de forma paralela.

De manera que la principal recomendación para mantener la cuenta libre de cualquier invasor es revisar frecuentemente la función de “dispositivos vinculados” para así cerrar cualquier sesión que pueda representar un peligro para la privacidad del usuario.