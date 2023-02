WhatsApp: el truco para escuchar audios sin que la otra persona se entere

Cada día que pasa la tecnología sigue abriendo nuevos espacios para la comunicación; por ejemplo, las redes sociales son plataformas en donde no solo se exponen opiniones, sino también se publican diferentes imágenes -de lo que se prefiera-, siempre y cuando estén bajo la normativa de dichas plataformas.

Pero con la llegada de los celulares inteligentes las dinámicas de interacción también han cambiado, se dejaron de lado los teléfonos fijos -aunque hay quienes los utilizan regularmente- y se le dio paso a la comunicación virtual a través de aplicaciones móviles como WhatsApp, que con diferentes funciones permite una rápida interacción con el otro a través de chats, audios, llamadas o videollamadas.

Sin embargo, WhatsApp tiene configuraciones que más que privadas parecieran públicas, como notificar la hora de conectividad y/o la confirmación de mensajes leídos, por lo que la compañía constantemente hace actualizaciones a favor de sus usuarios.

Por ejemplo, en la actualidad se puede desactivar los chulitos azules, si lo que se desea es que la otra persona no se dé cuenta si se leyó o no un mensaje; o desactivar el modo “en línea”, una función que hasta hace un tiempo le permitía a los contactos –sin eximir alguno– observar si el otro estaba o no conectado.

Entre tanto, son muchas las funciones que se pueden describir aquí sobre lo que permite hacer WhatsApp. Por esto, hay un truco que puede ayudar a pasar desapercibido cuando se ingresa a la ‘app’, para poder operar en ella tranquilamente sin que otros se den cuenta, como por ejemplo, escuchar audios.

Foto referencia sobre WhatsApp - Foto: Getty Images/iStockphoto

Truco para escuchar audios sin que el otro se entere

Cuando se envía un audio de voz a un chat de WhatsApp, muchos prefieren escucharlo sin que la otra persona se dé cuenta, ya que se confirma con dos chulitos azules. Por esto se debe:

Ingresar a la conversación donde se encuentra el audio. Mantenerlo presionado y seleccionar la opción “Copiar” para pegarlo en un chat personalizado. De esta manera se podrá reproducir el audio sin que el otro lo note. Otra truco para hacerlo, es en vez de enviarlo al chat privado, se puede compartir con otra aplicación, es decir, enviarlo a un correo personal.

Foto referencia sobre chatear. - Foto: Getty Images

Función de WhatsApp para anclar mensajes en los chats

WhatsApp se caracteriza por trabajar constantemente en la implementación de diferentes herramientas, que tienen el propósito de mejorar la experiencia de los usuarios.

La aplicación de mensajería instantánea más importante del mundo, también se destaca por permitir el envío de toda información posible, es decir, documentos, enlaces, archivos multimedia o los típicos mensajes de texto.

En ese sentido, la aplicación desarrollada por Meta está trabajando en una función que permita que los mensajes que los usuarios consideren importantes no se pierdan en una conversación, ya que la herramienta tendrá la capacidad de fijar mensajes en chats individuales como grupales, según el portal WaBetaInfo.

Foto referencia sobre WhastApp - Foto: NurPhoto via Getty Images

El propósito detrás de esta nueva novedad, es el de facilitar a todos los internautas la consulta de sus respectivos mensajes, previamente anclados, motivo por el cual se podrá fijar cualquier texto en el hilo de conversaciones. Asimismo, los mensajes anclados aparecerán en la parte superior del chat.

De acuerdo con el mencionado portal, WhatsApp anunciará si se está utilizando una versión antigua cuando salga esta nueva función. “Algunos mensajes anclados usados en este chat. Actualiza a la última versión de WhatsApp para ver y utilizar también los mensajes anclados”, indica la advertencia.

Ahora bien, los usuarios interesados en probar esta nueva herramienta podrán hacerlo a través WhatsApp Beta, específicamente en la versión 2.23.3.17. Además, se espera que esta novedad se lance en las próximas semanas a través de una nueva actualización.