WhatsApp Pink: la nueva ‘bomba’ para Android que promete opciones prémium que ni WhatsApp Plus tiene

Aunque WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas por millones de personas en el mundo, debido a que el servicio permite entrar en contacto con alguien de forma rápida y efectiva, muchos de sus usuarios no se sienten plenamente conformes con las herramientas que ofrece la plataforma.

Pese a que la app de mensajería instantánea continuamente trabaja en el diseño e implementación de nuevas funciones, la aplicación aún carece de herramientas que brinden la posibilidad de alterar la apariencia de la plataforma, ni opciones que ayuden a alterar el funcionamiento de opciones como la última hora de lectura, el estado conectado y otros recursos.

A raíz de esta situación, algunas personas deciden instalar en sus teléfonos versiones ‘mods’ o apps no oficiales basadas en WhatsApp, para así incorporar las funciones que necesitan al popular servicio de mensajería.

En ese orden de ideas, varios usuarios descargan e instalan WhatsApp Plus, app desarrollada por terceros, debido a que ese servicio brinda un mayor control sobre las funciones y la apariencia de la plataforma de mensajería instantánea.

WhatsApp Plus, es la versión no oficial más usada en dispositivos Android - Foto: Captura de pantalla / Semana

No obstante, ese no es el único servicio que hace posible modificar elementos de la app, también existe la herramienta llamada ‘WhatsApp Pink’. App no oficial que promete brindar opciones prémium que no están presentes en WhatsApp Plus.

Sin embargo, este servicio oculta una peligrosa amenaza que podría transformarse en un serio problema para el usuario.

¿Por qué es un peligroso error tener WhatsApp Pink?

Actualmente hay miles de usuarios fascinados con la idea de contar con una versión de WhatsApp Rosa, que además ofrezca funciones mejoradas que pocas personas tiene, pero ‘WhatsApp Pink’ realmente es programa malicioso que esconde un malware (código malicioso), que puede causar serios estragos tras ser instalado en un teléfono Android.

Una vez que el virus infecta el smartphone, comienza a revisar la información guardada en el equipo para así robar contraseñas, claves de cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Además, el programa tiene la facultad de tomar el control de la cámara y micrófono del equipo para así espiar a la víctima y luego chantajearla con las fotos o videos que se capturen.

Aunque WhatsApp tiene un cifrado de extremo a extremo, la privacidad de los usuarios puede ser expuesta si instalan apps peligrosas. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es importante resaltar que WhatsApp Pink es una plataforma que no se encuentra disponible en Play Store o App Store, por lo tanto, quienes deseen usar ese servicio tendrán que descargarlo desde páginas web que no cuentan con los sistemas de seguridad que ofrece el mercado de aplicaciones de Google.

Justamente por ello, se trata de un programa que fácilmente puede ocultar programas maliciosos o virus diseñados para robar información y dañar el funcionamiento de los equipos que infecta.

Otras apps que son un peligro para los usuarios de WhatsApp

WhatsApp cuenta con normas muy estrictas en contra del uso de apps no oficiales en el servicio de mensajería. Desde su blog oficial la aplicación, propiedad de Meta, aseguró que la utilización de dichas aplicaciones crean brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes que buscan robar información íntima de los chats del usuario.

Por esa razón WhatsApp ha sido muy clara en advertir que usar ese tipo de servicios puede conllevar a un bloqueo temporal o permanente de la cuenta del usuario que haya violado la norma.

Los apps no oficiales que podrían causar el bloqueo de una cuenta de WhatsApp son:

WhatsApp Plus

GB WhatsApp.

Fouad WhatsApp.

OBWhatsApp.

WhatsApp plus es solo una de las app peligrosas que el usuario no debe instalar. - Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo recuperar una cuenta bloqueada?

El usuario debe enviar un correo a soporte de WhatsApp (support@whatsapp.com), en dicha comunicación tendrá que agregar su número de teléfono (con su prefijo internacional), marca, modelo de teléfono y ofrecer una explicación detallada de su caso junto a las razones por las que necesita recuperar su cuenta.