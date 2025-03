WhatsApp presentó cambio que confundió a muchos y que los puede llevar a aplicación equivocada: aparecerá pronto en su teléfono

La modificación está relacionada con la aplicación para empresas, conocida como WhatsApp Business, la cual contaba con un logo particular y con una imagen que le daba cierta diferenciación frente a la variante tradicional que utilizan las personas para intercambiar mensajes de forma particular.

El arriesgado error de no borrar y conservar contactos que ya no usa en WhatsApp: así podrían acceder a su información

Confusión con WhatsApp Plus

En algunos foros que ya se han generado tras la curiosa actualización de WhatsApp Business, los participantes han destacado un dato no menor y es que aunque la compañía ha intentado que sus usuarios no descarguen la aplicación WhatsApp Plus, variante no oficial que permite personalizar los chats y hacer otras modificaciones, está acudiendo a incluir el símbolo ‘+’, el cual justamente estaría haciendo referencia a esa versión alternativa.