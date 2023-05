WhatsApp tiene la opción de ‘doble seguridad’ y así se puede activar

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en el mundo, cada vez más sigue sorprendiendo a sus usuarios con nuevas herramientas que le dan mayor seguridad y protección a los datos de quienes la utilizan. De hecho, la aplicación ya cuenta con varias funciones para mejorar la privacidad, pero estas no han sido suficientes, por lo que ha sido necesario reforzar el sistema de seguridad para que terceros no accedan a la información confidencial, como imágenes, audios, videos y otro tipo de contenido personal.

En esta oportunidad, la aplicación adicionó a su sistema doble protección para las cuentas, con el propósito de prevenir que alguien más entre a los chats sin que se den cuenta. Cabe mencionar que, para el sistema de los celulares iPhone, se pueden usar dos medidas importantes que se encuentran en el mismo sistema del dispositivo, por lo que no es necesario instalar programas externos.

Así se puede activar doble seguridad en WhatsApp

De acuerdo con el portal web, Depor, existen dos métodos para utilizar la doble seguridad en la aplicación. El primero consiste en colocar una contraseña en el iPhone, lo cual ayudará a evitar que accedan a las apps, incluyendo WhatsApp, mientras que la segunda es en la misma app por medio de Touch ID o Face ID.

En primer lugar, desde el dispositivo iPhone se debe ingresar a la app “Ajustes”.

Enseguida seleccionar “Privacidad” y luego elegir la opción “Bloqueo de pantalla”.

Allí se podrán escoger dos opciones: “Requerir Face ID / Requerir Touch ID”.

Esta nueva actualización está disponible tanto para el sistema Android como para iOS. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Una vez se pulse una de estas dos, se debe establecer el tiempo de duración antes del bloqueo.

Ahora, en WhatsApp, se debe ir al apartado “Ajustes”, ubicado en la parte inferior derecha.

Pulsar en “Privacidad”, seguido de “Bloqueo de pantalla”.

En el apartado “Requerir Face ID / Requerir Touch ID”, elegir una de estas dos opciones.

Por último, establecer un tiempo de duración antes del bloqueo.

El logotipo de WhatsApp que se muestra en la pantalla de un teléfono y una computadora portátil se ven en esta foto ilustrativa tomada en Cracovia, Polonia, el 27 de noviembre de 2022. (Foto de Jakub Porzycki/NurPhoto a través de Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

El truco de WhatsApp para descubrir si su pareja está en una llamada con otra persona

WhatsApp se ha convertido una poderosa herramienta de comunicación para millones de personas en el mundo, debido a que la plataforma permite establecer contacto con alguien de forma rápida y sencilla.

De hecho, la aplicación gradualmente ha ido incorporado nuevas funcionalidades para así ofrecer un servicio que va más allá de un sistema de mensajería instantánea, prueba de ello es la herramienta para realizar videollamadas o enviar notas de voz o compartir encuestas para aumentar la interacción en un chat.

Pero la eficiencia de WhatsApp también ha permitido que algunas personas empleen la plataforma como un recurso para mantener una comunicación más estrecha con otras personas y así poder engañar a sus parejas de forma más sencilla.

No obstante, los usuarios de la popular aplicación de Meta han encontrado un método que podría ser de gran utilidad para quienes necesitan despejar sus sospechas sobre su pareja. Se trata de un truco que hace posible saber si un contacto está sosteniendo una llamada o videollamada en WhatsApp con alguien más.

Existe un método para descubrir si una persona le oculta su foto de perfil a su pareja. - Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

¿Cómo descubrir si su pareja tiene una llamada en WhatsApp con otra persona?

Es importante destacar que este método no requiere de la descarga e instalación de aplicaciones peligrosas o servicios no oficiales como WhatsApp Plus, de manera que el usuario no corre el riesgo de que su cuenta sea bloqueada o que su teléfono sufra un ciberataque.

¿Cómo saber su pareja está en una llamada con otra persona?

Inicialmente es necesario verificar que el teléfono cuente con la última versión de WhatsApp

Llamar a esa persona a través de la app de mensajería instantánea

Si ese contacto está ocupado en una llamada, la comunicación se cortará inmediatamente

En caso de que esa persona no esté en una llamada con alguien, podrá responder a la comunicación de forma normal

De manera que el elemento que dejará en evidencia su una persona está en otra llamada o videollamada a través de WhatsApp, es que se colgará automáticamente el intento de comunicación en la app.