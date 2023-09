WhatsApp: truco infalible para saber si su pareja lo eliminó de los contactos

En algunos casos, la foto de perfil no se puede visualizar si no lo tienen registrado en los contactos. | Foto: Composición de SEMANA

Antes de seguir el paso a paso, se recomienda tener la aplicación de Meta actualizada en su última versión, para que no se pierda ninguna actualización. Además, vale aclarar que no necesita instalar aplicaciones de terceros o recurrir a programas de dudosa procedencia que ponga en riesgo su información personal.

Las razones para que alguien no lo agregue a WhatsApp varían de acuerdo a la persona; no obstante, no significa que no pueda establecer una comunicación, si lo prefiere, escríbale a su chat individual para que intercambien mensajes de una forma más privada.