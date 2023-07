WhatsApp: trucos que lo convertirán en un experto en la ‘app’ de mensajería

Cree un chat suyo

Es importante tener en cuenta que, WhatsApp no proporciona una función específica para “guardar notas” o “notas de voz” en una conversación con usted mismo , pero puede utilizar el chat como un espacio personal para almacenar información relevante para usted.

Búsqueda avanzada

Archivar una conversación

Archivar un chat en WhatsApp es una función que permite ocultar un chat específico de la lista principal de chats, sin eliminarlo por completo. De esta manera, puede mantener sus conversaciones más organizadas y ocultar chats que no necesita ver constantemente, pero que no quiere borrar. Cuando reciba nuevos mensajes en un chat archivado, no recibirá notificaciones de ellos hasta que lo desarchive.