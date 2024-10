YouTube anunció importantes cambios en los polémicos anuncios publicitarios; busca mejorar la experiencia de los usuarios

Algunos usuarios han compartido en foros como Reddit que los últimos días el botón de saltar anuncios en YouTube no se ve con claridad porque se muestra oculto tras un recuadro de color negro, algo que han detectado en la aplicación para móviles.

Ante la posibilidad de que YouTube haya decidido retirar este botón, la firma tecnológica ha asegurado en un comunicado enviado a The Verge , y recogido por Europa Press . “YouTube no oculta el botón de saltar. En los anuncios que se pueden omitir, el botón aparece después de 5 segundos de reproducción, como siempre”, ha dicho el portavoz Oluwa Falodun.