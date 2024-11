Así, aprender a decir que no es vital tanto para su éxito como el de la empresa para la que trabaja. Estos son algunos consejos para aprender a decir que no en su trabajo.

Para la mayoría de nosotros no es fácil decir que no, pues podemos sentir que decepcionamos a nuestros colegas, jefe o clientes. Sin embargo, aceptar trabajar en demasiadas tareas y participar en demasiados proyectos puede afectar el rendimiento y generar estrés.

Pero otras veces simplemente se debe decir que no, porque está demasiado ocupado o porque no está interesado en tener un enfoque diferente a lo que está haciendo ahora. Entonces, ¿cómo se puede rechazar la oportunidad de una manera que no ofenda a la persona que la ofrece? ¿Cómo evitar ser etiquetado como una persona con la que es difícil trabajar?

Aprender a resistir la tentación de decir que sí puede ser difícil, pero vale la pena. Intente concentrarse en las razones para decir sí o no, más que en su reacción emocional.

No diga que sí de manera apresurada

Antes de decirle que no a un colega o supervisor, asegúrese de hacer las preguntas correctas y de comprender completamente la tarea ; lo que incluye el período de tiempo, los parámetros, cómo se medirá, cómo puede afectar su trabajo, etc. Está bien pedir unas horas o días para considerar las cosas y formular razones válidas para su respuesta.

Antes de decir que sí o que no, comprenda la tarea

Sea directo

Si usted no tiene ni el tiempo ni el deseo de hacer una tarea adicional, sea honesto y directo sobre su decisión y sus razones.

Decir que no por lo general nos hace sentir incómodos porque de niños aprendimos que decir que no es descortés. Sin embargo, el “no” no debe ser una palabra prohibida, sino una decisión propia basada en nuestros juicios.

Si su razón para decir que no es la carga laboral, puede optar por mencionar los proyectos y tareas en los que está trabajando, como: “Muchas gracias por pensar en mí para esto, pero estaba planeando trabajar en este proyecto durante la semana”.

Tome su decisión con confianza

Demuestre confianza en la forma en la que habla y expresa su respuesta. No opte por frases que posterguen la decisión como "lo intentaré" o "me pondré en contacto contigo", si usted ya sabe que no va a poder hacer lo que le están pidiendo.

Si desea tener un poco más de tiempo para tomar la decisión puede usar frases como "Lo pensaré un poco, pero ya estoy trabajando en proyectos X e Y en este momento". o “¿Puedo contactarte sobre eso?", pero sólo en el caso en el que aún no esté seguro de si podrá hacerlo.