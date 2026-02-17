Boyacá es reconocido como uno de los destinos imperdibles para visitar en el territorio nacional. Se ha consolidado como uno de los lugares más acogedores, con una gran oferta que se ajusta a todas las necesidades y gustos.

Es un territorio rico en historia, con lindos paisajes en los que predominan sus páramos, lagunas y montañas, además de ofrecer una deliciosa gastronomía que deleita a quienes deciden visitarlo.

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

Alberga 123 municipios y uno de ellos se encuentra muy cerca de Tunja, capital del departamento. Se trata de Soracá, un destino que destaca por su riqueza histórica y porque es ideal para quienes disfrutan del turismo religioso.

Una de sus particularidades y por la que es muy reconocido es por sus famosas fábricas de arepas, según indica el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr). Allí se elabora este producto de forma artesanal, el cual destaca por su alta calidad. Esto en gran medida se debe a que es un territorio muy productor de maíz, así como de otros productos agrícolas que son base de su economía.

Soracá es un municipio que destaca por su belleza natural. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Soracá

Si bien su producción de arepas es un atractivo de este municipio boyacense, su territorio también cuenta con un importante número de nacederos de agua, los cuales se encuentran ubicados en diversas veredas y forman las microcuencas de las quebradas El Muerto, El Arzobispo, Puente Hamaca y Quebrada Vieja.

Turismo religioso

Soracá se ha consolidado como un destino con un importante auge turístico de tipo religioso, lo que tiene un impacto importante en su economía, lo cual se complementa con escenarios históricos para visitar.

De acuerdo con Situr, está, por ejemplo, la Plazuela del Diablo, donde, según la leyenda, el diablo jugaba tejo con piedras que se encontraban allí; el Templo del Señor de la Columna, de estilo colonial y declarado monumento nacional; la cascada Las Canoas, la Cueva de los Solteros y el Alto de Soracá, desde donde se divisa una panorámica de Tunja. Este último sitio está rodeado de naturaleza y un ambiente agradable con senderos rurales ideales para realizar caminatas y avistamiento de especies.

Soracá es uno de los municipios con gran oferta natural en Boyacá. Foto: Alcaldía Municipal de Soracá/API.

Un atractivo más es Pozo Azul, que, según la Alcaldía Municipal, tiene este color debido a un alga marina, que sin necesidad de reflejo del sol le brinda ese tono. Alrededor hay presencia de frailejones y chinas de agua; tiene una profundidad aproximada de tres metros en la orilla y de ocho en el centro, convirtiéndose en un sitio de interés para visitar.

De otra parte, en Sopracá son famosos los tejidos en lana virgen y los piquetes de rubas, habas, arveja, papa, nabos y carne oreada.