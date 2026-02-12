En el norte de Antioquia, a menos de dos horas de Medellín, se encuentra uno de los destinos clave para visitar en este departamento, pues les ofrece a los turistas encantos naturales y otros atractivos que vale la pena conocer.

Se trata de Gómez Plata, municipio en el que se ubicó la primera central hidroeléctrica de Antioquia, Guadalupe I, la cual comenzó a operar en 1932, pero tiempo después fue clausurada, según información del portal oficial Corregimientos de Antioquia.

Así es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia, una “joya histórica” e ideal para los amantes de la aventura

Aún así, este territorio continúa teniendo una gran relevancia en la historia energética del país, gracias a su potencial hídrico, reflejado en las distintas centrales de generación eléctrica que operan allí.

Gómez Plata se caracteriza por ser un destino de gran riqueza natural, que se puede apreciar desde sus numerosos miradores. De igual forma, su cercanía al Embalse Troneras brinda la oportunidad de practicar diversos deportes acuáticos.

Gómez Plata es un municipio lleno de encanto en el norte de Antioquia. Foto: Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Una de las particularidades de este lugar es que los viajeros pueden disfrutar del teleférico más inclinado de Latinoamérica, que realiza recorridos de ida y regreso cada hora para transportar a los habitantes de la región. Este atractivo ofrece una linda vista del cañón El Plan y la cascada del Salto de Guadalupe que tiene una caída de 500 metros.

Sin embargo, se debe saber que actualmente el teleférico solo puede ser utilizado por los empleados de EPM y los habitantes de las veredas de la zona.

El pequeño pueblo de Antioquia, de clima frío y bellos paisajes; un encantador destino ideal para los amantes de la naturaleza

Atractivos para disfrutar en este destino

Como ya se mencionó, el Embalse Troneras es uno de los atractivos que llama la atención en este destino. Allí es posible realizar actividades de pesca, paseos en lancha y caminatas para la observación de fauna y flora.

El portal Turismo Antioquia Travel indica que una de las recomendaciones es realizar las actividades con un guía de la región y prestar atención a las directrices del municipio durante la temporada de visita. El municipio comparte este importante cuerpo de agua con Carolina del Príncipe.

Para los amantes de la naturaleza está el Mirador de las Acacias, cerro que ofrece una de las mejores panorámicas de la cabecera municipal.

Teleférico en el municipio de Gómez Plata. Foto: Foto tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

A estos lugares se suman las Piedras del cerro El Encanto, un lugar alrededor del cual se ciernen una serie de leyendas populares, que lo convierten en un sitio mágico, no solo por su vista, sino por su historia.

Se ubica a unos 10 kilómetros del casco urbano y el recorrido para llegar hasta la cima es considerado de una dificultad moderada. Hay tramos del mismo en los que el viajero debe trepar, pero vale la pena porque al llegar a la cima se encuentra con una vista sorprendente del Valle del Río Porce.

Gómez Plata es un lugar ideal para los amantes de la bicicleta de montaña pues cuenta con varias rutas para practicar este deporte. Sin duda, un lugar encantador para quienes disfrutan de la naturaleza.