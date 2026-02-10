Turismo

Así es el pueblo antioqueño que le celebra fiesta a las frutas; destino de gran belleza natural, ideal para unos días de descanso

Este destino se ubica a una hora de Medellín.

Redacción Turismo
10 de febrero de 2026, 6:26 p. m.
Sopetrán es uno de los municipios ubicados en el occidente de Antioquia.
Sopetrán es uno de los municipios ubicados en el occidente de Antioquia.

El occidente es una de las subregiones de Antioquia. En esta zona del departamento abundan fincas de recreo, que se combinan con la bella arquitectura de sus pueblos, entre ellos Santa Fe de Antioquia, que hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.

También es un territorio de ancestro indígena. En sus municipios tienen asiento buena parte de las comunidades indígenas que habitan en este departamento, organizadas en resguardos a lo largo del territorio.

Estos son los encantos de uno de los municipios más pequeños de Antioquia; tiene varios pisos térmicos y nombre de presidente

Está compuesta por 19 municipios y uno de ellos es Sopetrán que está ubicado a solo una hora de Medellín y ofrece una temperatura de 26 grados centígrados, según información del porta Turismo Antioquia Travel.

Se le conoce como ‘Tierra de las frutas y paraíso tropical’, gracias a que es un municipio que ha sabio resaltar en el mapa gracias a su variedad en frutas y clima cálido, perfecto no solo para la producción de estos alimentos, sino para pasar unos días de descanso o vacaciones.

Sopetrán
Este es un destino turístico a una hora de Medellín.

Dada su producción de frutas, en este municipio se les rinde homenaje con la celebración de unas fiestas que normalmente se llevan a cabo en el mes de junio. Este es uno de los más tradicionales encuentros en los que se resalta la cultura y la gastronomía de este destino.

Para los amantes de la naturaleza

Para los amantes de la naturaleza allí es posible visitar algunos atractivos naturales. Por ejemplo, el Mirador de las Tres cruces, que se caracteriza por ofrecer buenas vistas y grandes espacios para desarrollar actividades deportivas. Este destino se ubica en el corregimiento de Guayabal, a tan solo 9 kilómetros de la cabecera municipal.

A menos de una hora de Medellín: el municipio de Antioquia que es reconocido como ideal para el turismo religioso y cultural

También están las ruinas del salado, a cinco kilómetros del pueblo. Este es un yacimiento de sal, el cual ha sido una insignia representativa para la economía de la región, especialmente en el tiempo de la conquista.

Sopetrán posee tres centros poblados y uno de ellos es San Nicolás, en donde se encuentran hallazgos de la comunidad afro que se localizaba en el periodo de la conquista, además desde allí se precian lindas vistas del municipio.

Sopetrán, Antioquia
Sopetrán es uno de los grandes productores de fruta en Antioquia.

En el pueblo

En el casco urbano se aprecia el parque principal La Ceiba, cuyo nombre se le otorgó en honor al gfran árbol de esta especie que se localiza en el centro de la plaza. Es un espacio compuesto por una gran carga histórica y con mucha variedad de establecimientos comerciales.

Así mismo, es posible visitar la Casa de la Cultura Humberto Jiménez, un lugar en el que se evidencia el amor por el arte y brinda los espacios pertinentes para el desarrollo artístico de las actividades de la comunidad.

