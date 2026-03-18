Turismo

Así es la “tierra de gigantes” de Cundinamarca, un destino ideal para practicar deportes extremos y hacer avistamiento de aves

Al observar detenidamente el cielo de esta población, se pueden avistar desde pequeños colibríes hasta aves rapaces majestuosas.

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Redacción Turismo
18 de marzo de 2026, 2:19 p. m.
Panorámica de Nimaima, Cundinamarca
Panorámica de Nimaima, Cundinamarca Foto: Crédito - Facebook: Nimaima Alcaldía Municipal / API

Uno de los privilegios de Bogotá es su cercanía con Cundinamarca, un territorio que alberga pueblos llenos de encanto. Estos destinos invitan a descubrir rincones mágicos, perfectos para descansar, respirar aire puro y reconectarse con la naturaleza, mientras se disfrutan experiencias inolvidables.

El departamento cuenta con más de 110 municipios para explorar y descubrir su riqueza natural, histórica y cultural, sin dejar atrás su exquisita gastronomía, un factor clave que atrae a muchos viajeros.

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Para los amantes de la naturaleza, un destino recomendado para visitar en esta región del país es Nimaima. Aunque es uno de los municipios menos conocidos de Cundinamarca, sorprende con su encanto y autenticidad, posicionándose como una alternativa fascinante frente a los lugares más populares por descubrir en este territorio.

Por su cielo despejado y exuberante vegetación, esta población se presenta como un paraíso perfecto para hacer avistamiento de aves, encontrando desde pequeños colibríes hasta aves rapaces majestuosas.

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Nimaima, Cundinamarca
Avistamiento de aves en Nimaima, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Nimaima en Cundinamarca / API

Es por eso que cada paseo por Nimaima es una oportunidad para descubrir la magia de su biodiversidad entre bosques que se han convertido en hogar de aves de todos los colores, que llenan de vida el entorno con sus colores, cantos y vuelos.

A este municipio cundinamarqués se le conoce como la “tierra de gigantes”, una frase que es mucho más que una simple expresión, pues no solo busca reflejar la grandeza de sus paisajes y escenarios naturales, sino de su gente y su historia que se respira en cada rincón.

En este pueblo, las montañas, ríos y senderos se convierten en escenarios llenos de vida, donde la naturaleza y la tradición se entrelazan para ofrecer experiencias memorables.

Esta propuesta turística posiciona a Nimaima como un lugar de naturaleza vibrante, aventura auténtica y cultura profundamente arraigada. Allí, cada momento se vive con intensidad gracias a que los visitantes pueden conectar con una comunidad que avanza con orgullo, preservando su identidad.

Nimaima es un destino que honra sus raíces, protege su entorno y recibe a quienes llegan con calidez y hospitalidad, proyectándose como un municipio de gran potencial turístico en Cundinamarca.

Nimaima, Cundinamarca
Turistas en Nimaima, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Nimaima en Cundinamarca / API

Entre sus atractivos naturales imperdibles se destaca la Cascada de Barandillas, una joya natural que cuenta con una imponente caída de agua de aproximadamente 80 metros. Esta cascada se forma a partir de la quebrada El Tigre, ofreciendo un espectáculo natural de gran belleza.

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Por los ríos que atraviesan este territorio, el proyecto Ríos Andinos de Colombia ofrece actividades emocionantes como rafting, ofreciendo desde descensos llenos de adrenalina en rápidos de aguas cristalinas.

Otras actividades para disfrutar en este destino incluyen recorridos en cuatrimotos, cabalgatas y torrentismo, todo esto en escenarios y senderos mágicos y dignos de admirar.