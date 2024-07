Atención turistas: Ideam informó la situación del huracán Beryl en Colombia y el efecto que tendrá en Cancún, México

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que ya no hay riesgo en Colombia por cuenta del huracán Beryl. “El huracán Beryl de categoría 2 ha tocado tierra en la península de Yucatán, y ya no tiene influencia sobre las condiciones de tiempo del territorio colombiano , por lo tanto, se cierra el monitoreo de este. Considerando este escenario, se establece el estado informativo sin alertas para Colombia”.

“Por otro lado, la onda tropical #17 continúa su tránsito por el territorio colombiano con actividad convectiva moderada a fuerte, especialmente durante las próximas 24 a 48 horas. Sin embargo, afectará las regiones Caribe, Andina, Orinoquía, así como algunas zonas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es importante destacar que estas lluvias potenciales no están relacionadas con el huracán Beryl”, agregó el Ideam.

Se recomienda a los Consejos Territoriales continuar atentos a los comunicados oficiales de SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) y pronósticos hidrometereológicos diarios del Ideam y la Dimar (Dirección General Marítima), pues no se descartan pronósticos de lluvias asociados a otros fenómenos. “Este será el último comunicado que se publicará”, anotó el Ideam.

El huracán Beryl llegó a México

Advertencias y evacuaciones

El refugio también admite mascotas. Lucero Gazcón, una jubilada de 67 años de edad, agradeció la “atención maravillosa” del albergue donde pudo guarecerse con su perro tras dejar su apartamento. “Estaba yo sola, es un edificio bien grande (...), sí me dio miedo. Me han tocado temblores y terremotos, pero nunca me han tocado huracanes”, comentó Gazcón.