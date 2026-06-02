Bogotá registra incremento en empleo turístico y en conectividad aérea; estos son los detalles

En el más reciente boletín del Observatorio de Turismo de Bogotá, correspondiente al periodo marzo – abril de 2026, la capital del país experimentó un crecimiento en empleo turístico, mayor conectividad aérea y expansión de la oferta de prestadores.

Entre enero y marzo de 2026, el sector turismo generó en promedio más de 117.000 empleos mensuales, equivalentes al 2,7 % del total de ocupados de la ciudad, con una variación anual de más del 18% frente al mismo periodo de 2025.

El comportamiento más destacado se registró en los sectores directos del turismo —alojamiento y agencias de viaje—, que pasaron de 15.708 a 33.454 empleos, lo que representó un crecimiento de 113,0 %. El sector transporte también reportó resultados positivos, con un aumento de 8,3 %, al pasar de 35.160 a 38.091 empleos.

La conectividad aérea fue otro de los indicadores con balance positivo. Entre enero y marzo de 2026 se operaron 45.606 vuelos hacia Bogotá, un incremento del 6,1 % frente al mismo periodo del año anterior.

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Durante ese mismo periodo, la ciudad registró 5.841.384 pasajeros movilizados y una ocupación aérea del 80,7 %, superior en 1,6 puntos porcentuales frente a 2025. El aumento estuvo impulsado tanto por el tráfico nacional (+6,6 %) como por el internacional (+5,1 %).

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Las proyecciones estiman que la capital podría recibir más de 15.3 millones de turistas durante 2026, lo que representaría un crecimiento de 4,5 % frente a 2025 y de 8,7 % respecto a 2024.

En cuanto al turismo internacional, Bogotá recibió más de 621.000 visitantes extranjeros entre enero y abril de 2026. Venezuela (17,7 %), Estados Unidos (13,7 %) y México (9,5 %) se ubicaron como los principales países emisores de visitantes hacia la ciudad. El turismo fue el principal motivo de viaje, con una participación de 54,0 %, seguido por tránsito (20,7 %) y negocios (7,9 %).

Por vía terrestre, entre enero y abril de 2026 se movilizaron 4.642.190 pasajeros a través de la Terminal de Transporte de Bogotá, lo que representó un incremento de 0,4 % frente a 2025. La Terminal Central concentró el 53,8 % de los viajeros, seguida por la Terminal Norte (31,1 %) y la Terminal Sur (15,1 %).

El informe también evidenció un crecimiento en la capacidad empresarial del sector. A 30 de abril de 2026, Bogotá contaba con 14.264 prestadores activos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), un aumento de 7,1 % frente al mismo periodo del año anterior, liderado por viviendas turísticas y agencias de viajes.

En alojamiento, la tasa de ocupación hotelera en Bogotá se ubicó en cerca del 59% durante marzo de 2026, superando en 10,3 puntos porcentuales el promedio nacional, aunque con una reducción de 3,0 puntos porcentuales frente a marzo de 2025.