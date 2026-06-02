A menos de dos horas de Bogotá: el pueblo de calles empedradas donde se consigue uno de los mejores amasijos de Colombia

A tan solo dos horas de la capital, el municipio de Choachí se convirtió en uno de esos destinos que cada vez atraen a más viajeros que están en busca de naturaleza, tradición y buena comida.

¿En dónde queda y qué hacer en Choachí, uno de los mejores pueblos del mundo para hacer turismo?

Ubicado en Cundinamarca, este pueblo de calles empedradas conserva buena parte de su esencia colonial y ofrece una experiencia diferente para quienes quieren escapar del ritmo acelerado con el que se vive en Bogotá.

Conocido como ‘La ventana de la Luna’, Choachí recibe este nombre indígena de su denominación, relacionada con la expresión Chiguachi, que puede entenderse como “nuestro cerro de la Luna”.

Además, su ubicación entre montañas de la Cordillera Oriental le da un atractivo especial, gracias a sus paisajes, ríos y cascadas.

Entre los lugares más visitados aparecen la Cascada La Chorrera, que es considerada una de las más altas del país, los Termales de Santa Mónica y varios senderos ecológicos ideales para caminatas y observación de aves.

Choachí está muy cerca de Bogotá y es uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. Foto: Getty Images

También destacan espacios como el Páramo el Verjón y diferentes rutas naturales que permiten disfrutar del entorno montañoso.

Sin embargo, más allá de sus atractivos turísticos, la gastronomía se convirtió en otro de los grandes motivos para visitar este pueblo. En especial, los amasijos tradicionales ocupan un lugar destacado entre locales y turistas.

Almojábanas, pan fresco, productos horneados y otras preparaciones típicas hacen parte de una gran cantidad de platillos que suelen sorprender a quienes llegan por primera vez.

Choachí fue elegido como uno de los mejores pueblos del mundo para hacer turismo sostenible. Foto: Getty Images

Las panaderías y negocios familiares mantienen recetas que se han pasado de generación en generación, convirtiendo productos en algo que sí o sí se debe probar una vez se haga el recorrido por el Municipio.

Muchos visitantes aprovechan el viaje para acompañar estas especialidades con bebidas calientes mientras recorren el parque principal y contemplan todo lo que este tiene por ofrecer.

Así el destino de Cundinamarca que es ideal para el descanso; tiene un reconocimiento internacional y está cerca de Bogotá

Otro de los atractivos de Choachí es su mercado local, donde se ofrecen frutas, vegetales, hierbas aromáticas y diferentes artesanías. Este espacio se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan conocer más de cerca las costumbres y el trabajo de las personas locales.

Además, durante distintas épocas del año, Choachí celebra festividades culturales y religiosas que reúnen a habitantes y visitantes. Entre ellas sobresalen las celebraciones de San Pedro y San Pablo, así como eventos relacionados con las cosechas y las tradiciones campesinas.