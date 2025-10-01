Comenzó la temporada de cruceros en Cartagena 2025: proyectan importante incremento de visitantes

Esta semana, se dio inicio a la temporada 2025-2026 de cruceros en Cartagena, de la cual se espera un importante incremento de visitantes.

De acuerdo con la Alcaldía de la capital de Bolívar, se proyecta un aumento del 12,3 % de llegadas de embarcaciones (182) y más de 446.000 visitantes.

Adicionalmente, fue anunciado el inicio de operaciones de Royal Caribbean, con la ciudad como puerto base, desde este mes de octubre y durante 18 meses ininterrumpidos, movilizando más de 43.000 pasajeros en embarque y desembarque.

“El impacto económico estimado de esta temporada asciende a 53,5 millones de dólares, un 20,1 % más que el periodo anterior” añadió la Alcaldía.

“Cada barco que arriba a Cartagena es un puente que conecta a nuestra ciudad con el mundo. Nos emociona dar inicio a una temporada que traerá más visitantes, más operaciones y más oportunidades para todos los cartageneros”, aseguró María Emilia Bonillas, coordinadora de la terminal de cruceros de Cartagena.

Cruceros en Cartagena | Foto: Cortesía: Puerto de Cartagena

Conectividad aérea y eventos

Por otra parte, con motivo del Día Internacional del Turismo, que se celebró durante septiembre, la Alcaldía de Cartagena destacó un crecimiento en el número de turistas que llegan a la ciudad.

De acuerdo con la entidad, en 2024, se movilizaron 7,5 millones de pasajeros por vía aérea hacia la capital de Bolívar, lo que representó un incremento del 16,5% frente al 2023.

“Para 2025, y con corte a agosto, ya se registran 5,1 millones de pasajeros movilizados, proyectando un cierre de año superior a los 7,8 millones: el tercer año consecutivo de crecimiento de doble dígito”, indicó la Alcaldía.

Y agregó: “Las llegadas internacionales también mantienen una dinámica positiva con 559.917 pasajeros (+9 % frente al mismo periodo de 2024), consolidando a Estados Unidos como principal mercado emisor, seguido de México (9 %) y Canadá (3,5 %)”.

En materia de eventos, la entidad manifestó que, en lo corrido del año, se han desarrollado más 120 eventos turísticos, culturales y académicos: “El turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones creció un 25 % frente al periodo 2021 - 2023, generando un retorno económico superior a los $ 300.000 millones de pesos”.