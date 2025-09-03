Suscribirse

Turismo

Dos destinos para realizar turismo ecuestre: Una forma diferente de explorar Colombia

Esta clase de turismo permitirá a los turistas explorar la biodiversidad de Colombia.

Redacción Turismo
4 de septiembre de 2025, 1:44 a. m.
Colombia y República Dominicana comparten la tradición equina, esa fue la principal razón para generar la alianza turística entre ambos países.
Dos destinos para realizar turismo ecuestre; Una forma diferente de explorar Colombia | Foto: Eismann Medien - stock.adobe.com

Colombia es un país muy rico en biodiversidad y existen diversas maneras de recorrerlo y explorarlo. Una de esas formas es a través del turismo ecuestre, una nueva manera de recorrer esta nación.

“Colombia es uno de los países más biodiversos y multiculturales del mundo. Por esta razón, es un destino que puedes descubrir y experimentar de muchas maneras. Una de ellas es el turismo ecuestre", indicaron desde Colombia Travel, portal especializado en turismo y viajes.

Esta clase de turismo permitirá a los turistas explorar la biodiversidad de Colombia, ya que ofrece recorridos cortos por algunos senderos, así como travesías y experiencias inmersivas.

Este pueblito encantador se caracteriza por sus calles empedradas y su oferta de turismo creativo.
Barichara es uno de los lugares donde se puede realizar este turismo ecuestre. | Foto: Adobe Stock

“De esta manera, tendrás una experiencia diferente de ecoturismo, en la que podrás conocer y disfrutar la naturaleza al internarte por diferentes caminos y sendas poco tradicionales. De igual forma, apreciarás el patrimonio regional y cultural del turismo rural en Colombia", explicó el portal citado.

Estas son algunas de las características de estos tours

  • Tienen una duración aproximada entre 8 y 10 noches, teniendo en cuenta que unos 5 días son cabalgando.
  • Estos programas se pueden realizarse con grupos de mínimo 8 personas y máximo 12.
  • El rango de edad de los participantes va desde los 12 hasta los 70 años.
Contexto: El municipio antioqueño con herencia minera y nombre indígena, un acogedor destino a menos de dos horas de Medellín

Barichara, destino ideal para practicar esta clase de turismo

Esta aventura hacia Barichara, Santander inicia en Bogotá, realizando un recorrido por carretera y pasando por Cundinamarca, Boyacá y Santander hasta llegar a la ciudad de Oiba para pasar la noche.

“Al día siguiente, la aventura te llevará a un recorrido por verdes y frondosos bosques y montañas con riachuelos de agua cristalina, un camino que te conducirá a Charalá, un importante pueblo de la independencia de Colombia en el que podrás apreciar la catedral y el Samán de Arabia en la plaza principal del municipio", detalló el portal.

El cuarto día continúa mientras recorre el valle del Río Fonce, pasando por cañaduzales y almorzando cerca de las cascadas de más de 80 metros del río Juan Curí. El recorrido continúa hacia Páramo para pasar la noche en una hacienda cafetera.

Barichara, Santander.
Barichara, destino ideal para practicar esta clase de turismo | Foto: Getty Images/iStockphoto

La siguiente parada es el municipio de Socorro donde se realiza un “city tour” y una visita a la casa de cultura para conocer la historia de este pueblo.

En el sexto día de esta aventura acercará a los turistas al destino por el antiguo camino real hacia la meseta de Barichara, Santander, ingresando por el puente a este pueblo. En este lugar recorrerán las calles empedradas, casas blancas e iglesias hasta llegar a la hacienda campestre en las afueras del municipio para pasar la noche.

“Al día siguiente, la travesía de turismo ecuestre te llevará a uno de los lugares más impresionantes de Colombia: el Cañón del Chicamocha. El segundo más grande del mundo con 108.000 hectáreas y 2.000 metros de profundidad. Un fascinante espectáculo para todos aquellos que tienen la oportunidad de visitarlo", agregó Colombia Travel.

En el último día de este tour los turistas disfrutarán del destino protagonizada por este recorrido, Barichara. Un municipio que se encuentra a unas 3 horas por carretera de Bucaramanga. Este lugar es considerado como el pueblo más bonito de Colombia.

Contexto: El pueblo boyacense cuyo nombre se debe a la belleza de sus paisajes, un destino con diversos climas e ideal para el ecoturismo

Un viaje a Villa de Leyva, Boyacá

El viaje para llegar a este pueblo de la región de Boyacá comienza en la Laguna del Sisga, a una hora de Bogotá. En este lugar se encuentran los caballos y guías para iniciar la aventura hacia Villa de Leyva.

De ese lugar cogen rumbo a la Laguna de Suesca para disfrutar del paisaje de la Sabana de Bogotá y después llegar hasta la antigua estación de ferrocarril. En este primer tramo del trayecto los turistas pasarán la noche en Cucunubá.

De acuerdo al portal, “al siguiente día, la aventura sigue atravesando frondosos bosques nativos de robles centenarios para llegar al colorido pueblo de Ráquira, conocido como ‘La Capital Artesanal de Colombia’. El hermoso Monasterio de La Candelaria es el lugar ideal para pasar la noche".

Villa de Leyva
Boyacá, destino perfecto para explorar. | Foto: Getty Images

Luego toca atravesar el desierto de La Candelaria en dirección a Villa de Leyva. “Los caballos descansarán en una hacienda a las afueras mientras tú disfrutarás de una deliciosa cena en alguno de los restaurantes que la variada oferta gastronómica que Villa de Leyva ofrece. Pasarás la noche en uno de los hermosos hoteles coloniales del pueblo".

Una vez se encuentra en este mítico pueblo, la idea, según el portal, es realizar un city tour en este lugar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La pelea entre hinchas de Quindío y Nacional que opacó el juego por Copa BetPlay: video de lo que pasó

2. Ana Karina Soto destapó preocupante diagnóstico médico y dio fuerte noticia a sus seguidores

3. La letal bacteria ‘come carne’ pone en alerta a expertos en EE. UU.: “definitivamente, esto no es normal”

4. Remontada de locura: Astros y Yankees se enfrentaron en medio de jonrones, expulsiones y errores de pesadilla

5. El famoso coreano que vive en Colombia confesó por qué tuvo depresión cuando era niño: “Yo dije, Dios no me quiere”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo Colombia caballos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.