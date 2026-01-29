Turismo

El destino tolimense de gran riqueza hídrica, ideal para disfrutar de sus piscinas naturales, acampar y hacer senderismo

Este lugar se encuentra a solo una hora de Ibagué.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
29 de enero de 2026, 5:16 p. m.
El cultivo de café es una de las principales actividades económicas en este pueblo tolimense.
El cultivo de café es una de las principales actividades económicas en este pueblo tolimense.

Tolima es un territorio que brinda una combinación de naturaleza, cultura e historia que vale la pena conocer. Allí los viajeros se encuentran con paisajes imponentes como el Parque Nacional Natural Los Nevados y el cañón del río Combeima, ideales para el ecoturismo, el senderismo y la observación de fauna y flora.

De igual forma, destaca por su riqueza cultural y gastronómica, en donde es posible disfrutar platos como el tamal y la lechona, que convierten la visita en una experiencia auténtica y memorable.

El municipio del Tolima que tiene una ‘ciudad perdida’, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

Cuenta con 47 municipios y uno de ellos es Rovira, un destino que basa su economía especialmente en la agricultura, siendo el café uno de sus principales productos. Adicionalmente, su riqueza natural lo convierte en una buena opción para los viajeros interesados en vivir experiencias diferentes en medio de un ambiente tranquilo.

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, este destino ofrece una alternativa turística diferente y muy cerca de la capital del departamento, pues se encuentra a solo una hora de Ibagué.

Rovira
Rovira es una buena opción para visitar en el departamento del Tolima. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Rovira/API.

A Rovira se le conoce como ‘Encanto de manantiales’, nombre que no fue dado en vano, pues es un territorio que cuenta con grandes riquezas hídricas que le brindan unas características privilegiadas.

La alcaldía indica que este lugar es una buena opción para los turistas, quienes se encuentran con una inigualable belleza en la que es posible disfrutar de diferentes planes, entre ellos, acampar a cielo abierto.

El pueblo del Tolima que fue cuna de tres presidentes de Colombia, un destino con grandes atractivos naturales

También se puede descansar en cabañas de lujo con diversas comodidades en medio de la naturaleza, o disfrutar de una piscina natural con agua corriente y cristalina que llama a disfrutarla.

Para quienes prefieren otros planes, en este municipio se encuentran instalaciones con tobogán, jacuzzi y baño turco. Como si fuera poco, son tierras en las que es posible apreciar bellos paisajes y sitios naturales tales como el Parque Natural de Martínez, el Charco Azul, La Rochela, Villa Ana María, Los Guayabos, El Palmar, La Tatacoa y La Laguna, entre otros.

Donmatías, Antioquia
El senderismo es una de las actividades para realizar en Rovira, Tolima. (Foto de referencia. No corresponde al municipio). Foto: Getty Images

De acuerdo con información de la Gobernación del departamento, uno de los espacios imperdibles es conocido como Encanto de Manantiales, un lugar que incluye una cadena de sitios turísticos, los cuales brindan la oportunidad de disfrutar de actividades ecológicas, hacer senderismo y compartir en un paraje natural de deportes extremos como la escalada y clavado libre con alturas que alcanzan los 30 metros.

En la lista de atractivos de este municipio se encuentra también el Valle de los Muñecos, una formación rocosa y de arena que se puede observar desde diferentes puntos del municipio. Este valle, que se generó como resultado de la erosión, se encuentra a 10 minutos del casco urbano.

