El municipio boyacense ideal para praticar rafting, un destino montañoso y propicio para los amantes de la naturaleza

En Boyacá los turistas se encuentran con una amplia oferta de historia, cultura y paisajes tranquilos en un solo lugar. Allí destacan también los pueblos de arquitectura colonial y su variada gastronomía.

El pueblo de Boyacá considerado un monumento nacional debido a su belleza colonial, una joya ideal para el ecoturismo

Es una región tranquila que ofrece planes de descanso y conexión con la naturaleza y en varios de sus municipios los amantes de la aventura encuentran una buena opción para divertirse y vivir experiencias únicas.

Uno de ellos es Campohermoso, cuyo territorio es en su mayor parte montañoso. En estas tierras destaca la serranía de Buenavista y su río principal es el Lengupá, que se ha consolidado como un escenario propicio para quienes practican rafting, un deporte de aventura y de mucha adrenalina. Este afluente se caracteriza por tener rápidos que facilitan el desarrollo de esta actividad.

Piscina natural Los Cedros en Campohermoso, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Este municipio boyacense, ubicado en la provincia de Lengupá, a cuatro horas y media de Tunja, capital del departamento, se caracteriza por tener unas condiciones climáticas agradables con una temperatura que oscila entre los 23 y 27 grados centígrados.

Encantos naturales

En este destino hay lugares de interés que vale la pena conocer. Por ejemplo, está el Mirador del Llano que se ha consolidado como un escenario concurrido por lugareños y visitantes, ya que desde allí se pueden divisar las principales planicies del departamento de Casanare, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

También se puede visitar la laguna del Encanto y la cascada La Chorrosa, una caída de agua en medio de rocas afiladas que le imprimen al escenario un aire mítico y donde se disfruta de un contacto tranquilo con la naturaleza.

El pueblo de Boyacá reconocido por sus termales y producción de café, ideal para el ecoturismo y el descanso

En el parque principal del pueblo conocido como Cacique Pirazica, se exhibe una fuente de agua rodeada de senderos y jardines que contrasta con la discreción de su entorno.

Pueblo de alma llanera

Debido a su ubicación geográfica, se dice que Campohermoso es un pueblo con alma llanera y corazón boyacense. Por eso es común que sus habitantes tengan algunas afinidades con las costumbres del llano: por ejemplo, realizan festividades locales amenizadas por música y gastronomía de esta región.

Su geografía y el clima son propicios para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, siendo los productos más representativos la yuca, el frijol, el maíz, el tomate y los cítricos.

Este es el parque principal del municipio Campohermoso, en Boyacá. Foto: Situr Boyacá

Datos históricos

Los datos históricos con respecto a Campohermoso indican que en 1537, un total de 30 expedicionarios, comandados por el capitán Juan de San Martín, buscaban un camino que los condujera a los Llanos Orientales y ne medio de sus recorridos llegaron a un territorio que era dominado por los indígenas teguas, que se diferenciaban de los muiscas en su lengua y forma de vestir.

De esa travesía, los cronistas españoles dejaron diversos relatos como el de la “Cardeñosa de Lenguapá”, según ellos la indígena más hermosa que habían visto en este territorio.

El pueblo de Boyacá, cuyo nombre significa ‘baño de compañera’, un encantador destino colonial rodeado de lindos paisajes

Esta es una de las razones por las que a este territorio se le conozca como el hogar de los teguas, una familia aborigen conocida por su habilidad para aplicar hierbas medicinales.

En 1556, los curas dominicanos comenzaron la evangelización, pero sólo hasta 1780 se levantó la primera parroquia, la del señor de San Roque y de Nuestra Señora de los Dolores de Teguas.