En la costa caribe colombiana hay mucho que conocer y, específicamente en el departamento del Atlántico, los atractivos son múltiples, pues, además de Barranquilla, su capital, hay municipios que llaman la atención por su riqueza natural, cultural e histórica.

A 20 minutos de Barranquilla: el pueblo que enamora con lindas playas, historia y variedad de atractivos naturales

En este departamento, la hospitalidad de su gente, su clima cálido y la diversidad de actividades culturales permiten que los viajeros encuentren diversas alternativas para vivir experiencias únicas en medio de costumbres y tradiciones muy marcadas.

Según la Gobernación, en el Atlántico los viajeros encuentran un lugar donde respirar aire puro, con espacios extraordinarios y gente tranquila y amable, que recibe a los viajeros con la alegría y sabor de su tierra, y ese sitio es Candelaria.

Este municipio es considerado un destino perfecto para el turismo cultural. Foto: Facebook Gobernación del Atlántico/API.

A este municipio se le conoce como La sultana del sur, debido a que ha sido un centro clave en el sur del departamento, tanto por su actividad agrícola como por su gran riqueza cultural.

Ubicado a unos 60 kilómetros de Barranquilla, es un destino lleno de tradiciones y folclor, que cuenta con una población de más de 17 mil habitantes. Su economía se basa, principalmente, en la ganadería, la pesca, la agricultura y las artesanías.

Se dice que es un pueblo que ha sido testigo del paso del tiempo y de las transformaciones sociales y económicas que han marcado la región.

A una hora de Barranquilla: la playa del Caribe que ha sido reconocida internacionalmente; es un destino imperdible

Desde el punto de vista cultural, es un destino muy representativo, pues allí predominan las danzas folclóricas, la música típica y las fiestas religiosas. La celebración de la Semana Santa destaca como una de las más importantes de la región, ya que reúne a la comunidad en actividades donde se combinan la fe, la tradición y la cultura local.

Sitios de interés

El sitio web Colombia Extraordinaria indica que allí hay varias cuencas y microcuencas relevantes para el municipio, así como la Ciénaga de Sábalo, un ecosistema protegido ideal para el ecoturismo, la observación de aves y el disfrute de la naturaleza.

El arroz con coco y diversos tipos de pescado hacen parte de la gastronomía de Candelaria, Atlántico. (Foto de referencia). Foto: Getty Images/iStockphoto

También está el corregimiento de Carreto, que se caracteriza por una identidad cultural muy marcada. Es famoso por las Danzas de Negros Azules, una expresión artística que forma parte del patrimonio cultural del Atlántico.

Así mismo, su ubicación estratégica ha permitido que sus habitantes mantengan una estrecha relación con el río Magdalena, lo que ha influido en sus costumbres y economía.

El encantador municipio donde se realiza el Festival de la Ciruela, un mágico lugar conocido como el ‘corazón alegre del Atlántico’

Dada su importancia cultural, en Candelaria se realiza el festival municipal y las fiestas patronales que incluyen diversas actividades culturales, ferias, desfiles, comparsas, danzas, bailes públicos y, por supuesto, el reinado municipal.

En cuanto a su gastronomía, quien llega hasta este destino tiene la posibilidad de probar platos tradicionales de la región como el arroz con coco, el bocachico, el sancocho de pescado y varios derivados del río y del mar.