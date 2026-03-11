El encantador municipio donde se realiza el Festival de la Ciruela, un mágico lugar conocido como el ‘corazón alegre del Atlántico’

El departamento del Atlántico es una buena oportunidad para conocer una región vibrante del Caribe colombiano donde se mezclan historia, cultura y alegría. Normalmente, se habla de Barranquilla, pues es un destino famoso no solo por su carnaval, sino también por el colorido y la diversidad de atractivos que tiene para ofrecer.

En este territorio, los viajeros también se encuentran con paisajes naturales y lugares turísticos interesantes como Bocas de Ceniza o el histórico Castillo de Salgar, un antiguo fuerte que brinda lindas vistas al mar.

A esto se suma la posibilidad de degustar la gastronomía caribeña, descansar en playas cercanas y conocer pueblos con encanto, llenos de historia, cultura y sabor. Uno de ellos se encuentra a solo una hora de la capital del departamento.

Se trata de Baranoa, un municipio al que se le conoce como el ‘corazón alegre del Atlántico’, dada su ubicación geográfica central en el departamento y por la gran alegría, calidez, cultura, música y gastronomía que lo caracteriza.

Festival de la ciruela

Quienes deciden llegar hasta este destino pueden visitar diferentes atractivos, pero también ir al corregimiento de Campeche, donde cada año en marzo se realiza el Festival de la Ciruela, un evento cultural y gastronómico imperdible, que este año se llevará a cabo del 20 al 23 de este mes.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, la producción de esta fruta alcanza su punto máximo entre los meses de marzo y abril, lo que convierte a este evento en una celebración clave para la economía de la zona, pero también para disfrutar de diferentes eventos, reinados y diversas actividades que lo hacen único e imperdible para propios y foráneos.

Sitios de interés

En la cabecera municipal de Baranoa se encuentra el Parque Espejo de Agua, un pulmón verde único en el departamento. Según la Alcaldía, este sitio se erige como un oasis en medio de las casas y colegios que lo rondan. Cuenta con un lago, canchas de voleibol y microfútbol, teatrino y zonas de juegos para niños, además de amplios espacios para hacer ejercicio. De acuerdo con la Alcaldía, se ha convertido en un espacio de integración y cultura ciudadana.

El camino del chicharrón es uno de los imperdibles en Baranoa, Atlántico. Foto: Alcaldía Municipal de Baranoa/API.

También está el Corredor del Chicharrón, un lugar muy visitado por habitantes y turistas, que destaca por la venta de productos a base de carne de cerdo, un destino que permite deleitarse con la gastronomía de este municipio atlantisense.

Otro lugar para visitar es la Concha Acústica de la Banda de Baranoa, un espacio adecuado para conciertos con capacidad para más de 10 mil personas, y la Iglesia Parroquial de Santa Ana, que destaca por su arquitectura que combina elementos clásicos con otros modernos.